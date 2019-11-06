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      Под Киевом стоят пассажирские поезда: на сколько и почему они опаздывают

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      До Киева не могут доехать поезда
      До Киева не могут доехать поезда / Укринформ

      Ряд пассажирских поездов, следующих в столицу, задерживаются в пути. Некоторые – на час, другие – на два отстают от графика. Поезда не могут доехать до Киева из-за масштабного сбоя в системе энергоснабжения. Дело в том, что на перегоне Подгорцы – Новые Безрадичи, Киевской области, неизвестные похитили магистральные кабели.

      Железнодорожники обнаружили кражу оборудования еще ночью, однако до сих пор пытаются решить проблему. Тем временем в пути уже задержались минимум 4 междугородных поезда и несколько пригородных электричек. О ситуации информируют в пресс-службе Укрзализныци.

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      Какие поезда задерживаются?

      • Поезд № 11 Новоалексеевка – Киев на 50 минут;
      • Поезд № 103 Мариуполь – Киев на 2 часа;
      • Поезд №9/10 Мариуполь – Киев – уже прибыл с задержкой на 2 часа;
      • Поезд № 80 Днепр – Киев – уже прибыл с задержкой на 2 часа.

      Укрзализныця просит прощения у пассажиров за неудобства. Актуальное время прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и станциях,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас железнодорожники осуществляют восстановительные работы на участке, чтобы обеспечить движение поездов согласно графику. О краже оборудования уже сообщили в полицию.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця Новости Киева
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