Под Киевом у людей из кранов течет песчаная смесь: шокирующие фото и видео

Песок из крана вместо воды – это реалии жизни жителей одного из комплексов в селе Софиевская Борщаговка, что под Киевом. Люди уже несколько месяцев не могут ни постирать нормально, ни помыться. А о приготовлении пищи на такой смеси вообще речь не идет.

Чтобы дома можно было помыться или постирать, большинство киевлян за свой счет установили фильтр. Теперь вода немного лучше, но фильтр нужно чистить трижды в день. И так с начала осени. Проблема у всех жителей нового комплекса на Софиевской Борщаговке.

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Работники ЖЭКа только разводят руками. Застройщик сказал, что трубы подключили только несколько месяцев назад, поэтому в водопровод мог попасть песок. Если это так, то он вскоре вымоется. Если же проблема в другом, то это, мол, не ответственность застройщика.



Вода в комплексе в селе Софиевская Борщаговка



Проблемы с водой в Софиевской Борщаговке

А проблемы с водой в Софиевской Борщаговке возникли еще весной 2018 года. Тогда отравились десятки людей – жители нескольких новых жилых комплексов. Госпродпотребслужба обнаружила, что вода загрязнена фекалиями. Местным коммунальщикам приказали срочно провести проверку труб и сделать дезинфекцию воды. А также запретили пользоваться скважинами.

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