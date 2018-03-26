Под консульство России несут цветы и игрушки

В Харькове к российскому консульству люди несут цветы и игрушки. К игрушечным мишкам прикрепляют записки со словами "Искренне сочувствуем. Кемерово, мы с тобой".

К консульству идут и украинцы, и россияне. На самом здании приспущен флаг Российской Федерации. Люди немногословны. Большинство говорит, что когда погибают дети, трагедия не имеет национальности.

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"Я думаю, что еще цветов принесут, еще люди с работы подойдут. Еще не все люди об этом знают, не все слышали. Думаю, что цветов будет больше", – убеждена россиянка Ирина.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.



По предварительным данным, число жертв пожара достигло 64 человек.