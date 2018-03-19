Под контролем западных спецслужб находятся более 200 лиц из окружения власти Украины, – Маломуж

Под контролем иностранных спецслужб находятся 210 человек из окружения украинской власти. Именно поэтому Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Об этом в интервью изданию "Мир" сказал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"210 человек из окружения действующей власти находятся под контролем спецслужб США, Германии, Великобритании и других стран. Речь идет про 147 миллиардов долларов, которые они вывезли за границу. Сейчас ведутся расследования. И они пытаются намекнуть Западу: "Не трогайте нас, потому что здесь ситуация взорвется", – заявил генерал.

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По словам Маломужа, именно по этой причине украинский парламент одобрил закон о реинтеграции Донбасса.

"России и "ДНР", "ЛНР" от него (закона) ни холодно, ни жарко. А на кого действуют все будущие ограничения На граждан Украины. И не только на тех территориях. Уже можно, согласно этому закону, – ввести военное положение в Киеве, выставить автоматчиков-пулеметчиков, как раньше, во время Майдана, ставил Янукович в Администрации Президента, в Кабмине и парламенте", – рассказал Маломуж.