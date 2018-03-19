02:07
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-13°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
  • пятница
    1°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Под контролем западных спецслужб находятся более 200 лиц из окружения власти Украины, – Маломуж

118 Читати новину українською
Николай Маломуж
Николай Маломуж / Фото из открытых источников

Под контролем иностранных спецслужб находятся 210 человек из окружения украинской власти. Именно поэтому Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Об этом в интервью изданию "Мир" сказал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"210 человек из окружения действующей власти находятся под контролем спецслужб США, Германии, Великобритании и других стран. Речь идет про 147 миллиардов долларов, которые они вывезли за границу. Сейчас ведутся расследования. И они пытаются намекнуть Западу: "Не трогайте нас, потому что здесь ситуация взорвется", – заявил генерал.

Читайте также: Президентская истерика: что заставило Порошенко не на шутку разнервничаться

По словам Маломужа, именно по этой причине украинский парламент одобрил закон о реинтеграции Донбасса.

"России и "ДНР", "ЛНР" от него (закона) ни холодно, ни жарко. А на кого действуют все будущие ограничения На граждан Украины. И не только на тех территориях. Уже можно, согласно этому закону, – ввести военное положение в Киеве, выставить автоматчиков-пулеметчиков, как раньше, во время Майдана, ставил Янукович в Администрации Президента, в Кабмине и парламенте", – рассказал Маломуж.

Теги: Новости Украины Реинтеграция Донбасса Николай Маломуж Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
19 марта, 22:40 Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
262
Последнее интервью с Хокингом:
19 марта, 22:02 Последнее интервью с Хокингом: "Мы никогда не должны сдаваться"
Блог Медіа 1159
Чому напад на
19 марта, 21:17 Чому напад на "Нову пошту" – тривожний сигнал для кожного підприємця
385
19 марта, 21:01 "Путин идет на войну": политические беженцы из России боятся расправы в Великобритании
575
Рожеві окуляри українців: тепер ніхто не скандуватиме
19 марта, 21:00 Рожеві окуляри українців: тепер ніхто не скандуватиме "Free Savchenko"
Тетяна Мартинюк 233
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук