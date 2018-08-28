Под Львовом легковушка выехал на встречную и столкнулась с грузовиком: водитель погиб

Во вторник, 28 августа, в Винниках на Львовщине легковушка Hyundai столкнулась с грузовиком DAF. В результате аварии водитель легковушки погиб.

Об этом сообщила пресс-служба полиции во Львовской области.

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Как отметили в полиции, водителем легковушки был 35-летний киевлянин. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 49-летний мужчина.



На Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком

В результате полученных травм водитель легковушки погиб в карете скорой помощи.



Водитель легковушки выехал на встречную полосу

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, ночью 28 августа в Киеве сразу 7 автомобилей столкнулись на проспекте Победы. Иномарки догнали друг друга из-за несоблюдения дистанции во время движения и превышение скорости. Один из водителей пострадал.