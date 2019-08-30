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      Пожар на химпредприятии под Львовом удалось ликвидировать: фото, видео

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      Пожар под Львовом 30 августа 2019 ликвидировали: видео, фото
      Пожар под Львовом / Соцсети

      Под Львовом в селе Чишки Пустомытовского района произошел масштабный пожар на одном из местных химических предприятий. Спустя почти 5 часов после возгорания пожар удалось ликвидировать.

      В 15:44 пожар локализован, сообщили 24 каналу в пресс-службе ГСЧС Львовской области. Ликвидировать ее удалось только в 18:17.

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      Сообщение о пожаре на предприятии "Ника Друк", которое расположено на улице Леси Украинки, 53, поступило к спасателям 30 августа в 13:49.

      Пожар вспыхнул на площади примерно 800 квадратных метров на открытом складе. Там хранились легковоспламеняющиеся химические вещества. Известно также, что огонь перекинулся на двухэтажную постройку, которая расположена рядом. Пока спасатели тушат пламя извне.

      Пожежа під Львовом
      На Львовщине произошел пожар на химическом предприятии

      Кроме этого, в ГСЧС сообщили, что двое работников предприятия обратились за медицинской помощью. Один из них отказался от госпитализации, другого забрала карета скорой помощи. Характер повреждений пока неизвестен.

      Эксперты химико-радиометрической лаборатории ГУ ГСЧС Украины уже провели необходимые замеры воздуха на территории складских помещений, где возник пожар. Согласно их выводам, угрозы для жителей области нет.

      Ранее жителей Давыдовского ОТГ призвали закрыть окна и двери, не выходить на улицу, а также не выпускать детей из дома.

      УВАГА У селі Чишки сталася масштабна пожежа на одному із підприємств. Прохання до мешканців усіх сіл Давидівської ОТГ,...

      Опубліковано Давидівська сільська рада об'єднаної територіальної громади  Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.

      Аналогичный призыв опубликовал у себя на странице в Facebook и председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский.

      Близько 13:55 год. у с. Чишки Пустомитівського р-ну на складі розчинників ТзОВ виникла пожежа. На місці працюють...

      Опубліковано Markiyan Malskyy  Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.

      Столб дыма от пожара видно не только в окрестных селах, но и в самом Львове – в 15 километрах от предприятия. Соответствующие фото публикуют пользователи Facebook.

      Кроме этого, появилось также и видео с места инцидента. В сети также предположили, что пожар мог быть обусловлен взрывом трех цистерн с аммиаком.

      В 18:17 пожар на открытой территории складских помещений удалось ликвидировать.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пожар Постраждалі ГСЧС Новости Львова Пожар возле Львова Химическая промышленость
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