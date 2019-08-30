Пожар на химпредприятии под Львовом удалось ликвидировать: фото, видео

Под Львовом в селе Чишки Пустомытовского района произошел масштабный пожар на одном из местных химических предприятий. Спустя почти 5 часов после возгорания пожар удалось ликвидировать.

В 15:44 пожар локализован, сообщили 24 каналу в пресс-службе ГСЧС Львовской области. Ликвидировать ее удалось только в 18:17.

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Сообщение о пожаре на предприятии "Ника Друк", которое расположено на улице Леси Украинки, 53, поступило к спасателям 30 августа в 13:49.

Пожар вспыхнул на площади примерно 800 квадратных метров на открытом складе. Там хранились легковоспламеняющиеся химические вещества. Известно также, что огонь перекинулся на двухэтажную постройку, которая расположена рядом. Пока спасатели тушат пламя извне.



На Львовщине произошел пожар на химическом предприятии

Кроме этого, в ГСЧС сообщили, что двое работников предприятия обратились за медицинской помощью. Один из них отказался от госпитализации, другого забрала карета скорой помощи. Характер повреждений пока неизвестен.

Эксперты химико-радиометрической лаборатории ГУ ГСЧС Украины уже провели необходимые замеры воздуха на территории складских помещений, где возник пожар. Согласно их выводам, угрозы для жителей области нет.

Ранее жителей Давыдовского ОТГ призвали закрыть окна и двери, не выходить на улицу, а также не выпускать детей из дома.

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Аналогичный призыв опубликовал у себя на странице в Facebook и председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский.

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Столб дыма от пожара видно не только в окрестных селах, но и в самом Львове – в 15 километрах от предприятия. Соответствующие фото публикуют пользователи Facebook.

Кроме этого, появилось также и видео с места инцидента. В сети также предположили, что пожар мог быть обусловлен взрывом трех цистерн с аммиаком.

В 18:17 пожар на открытой территории складских помещений удалось ликвидировать.