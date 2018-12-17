Под Москвой произошел обвал на заводе: из-под обломков здания извлекли тело, есть пострадавшие

В российском городе Дзержинский, под Москвой, на заводе обрушилась крыша. В результате инцидента один человек погиб, еще трое человек пострадали.

Об этом пишет агентство "ТАСС".

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"Под завалами обнаружено тело одного погибшего. Работы на месте происшествия продолжаются", – отметили спасатели.

В экстренной службе предупредили, что под завалами могут находиться еще четверо человек.

По информации ГУ МЧС по Московской области, авария произошла на одном из заводов на территории ООО "Техно Групп", который производит оборудование для систем вентиляции.

Одна из версий обвала – накопление большого количества снега на крыше.