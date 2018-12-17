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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Под Москвой произошел обвал на заводе: из-под обломков здания извлекли тело, есть пострадавшие

      7 Читати новину українською
      В России на заводе обвалилась крыша
      В России на заводе обвалилась крыша / Mash

      В российском городе Дзержинский, под Москвой, на заводе обрушилась крыша. В результате инцидента один человек погиб, еще трое человек пострадали.

      Об этом пишет агентство "ТАСС".

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      "Под завалами обнаружено тело одного погибшего. Работы на месте происшествия продолжаются", – отметили спасатели.

      В экстренной службе предупредили, что под завалами могут находиться еще четверо человек.

      По информации ГУ МЧС по Московской области, авария произошла на одном из заводов на территории ООО "Техно Групп", который производит оборудование для систем вентиляции.

      Одна из версий обвала – накопление большого количества снега на крыше.

      Теги: Новости России Жертвы
      Источник: 24 Канал
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