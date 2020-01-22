Под Одессой горит национальный парк: пожарные не могут потушить огонь – фото, видео
Горит Нижнеднестровский национальный природный парк под Одессой. Возгорание произошло в Беляевском районе на площади около 15 гектаров. Там есть отдельные очаги возгорания.
Ситуация сложная из-за того, что горит камыш, а пожарные не имеют технических возможностей для прохождения в плавнях. Об этом информирует "Думская".
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По словам очевидцев, горит камыш и мусор в районе водозаборной станции "Днестр", которая питает Одессу. Зарево от пожара видно за много километров.
Пожар в национальном парке в Одесской области: видео очевидцев
Сейчас спасатели пытаются обезопасить жителей ближайших населенных пунктов. Они делают все возможное, чтобы не допустить распространения огня на жилые постройки.
Масштабный пожар в Одесской области/ фото "Думская"
Что известно о Нижнеднестровском природном парке?
Он расположен на территории Белгород-Днестровского, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, был создан в 2008 году. Входит в 10-ку лучших национальных природных парков Украины. Площадь природного парка составляет 21 311,1 гектара.
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