Под Одессой горит национальный парк: пожарные не могут потушить огонь – фото, видео

Горит Нижнеднестровский национальный природный парк под Одессой. Возгорание произошло в Беляевском районе на площади около 15 гектаров. Там есть отдельные очаги возгорания.

Ситуация сложная из-за того, что горит камыш, а пожарные не имеют технических возможностей для прохождения в плавнях. Об этом информирует "Думская".

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По словам очевидцев, горит камыш и мусор в районе водозаборной станции "Днестр", которая питает Одессу. Зарево от пожара видно за много километров.

Пожар в национальном парке в Одесской области: видео очевидцев

Сейчас спасатели пытаются обезопасить жителей ближайших населенных пунктов. Они делают все возможное, чтобы не допустить распространения огня на жилые постройки.





Масштабный пожар в Одесской области/ фото "Думская"

Что известно о Нижнеднестровском природном парке?

Он расположен на территории Белгород-Днестровского, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, был создан в 2008 году. Входит в 10-ку лучших национальных природных парков Украины. Площадь природного парка составляет 21 311,1 гектара.