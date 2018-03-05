Под Одессой легковушка попала в смертельное ДТП: жуткие фото

Утром 5 марта на трассе "Киев-Одесса", возле Клеверного моста, произошла серьезная авария, в результате которой погиб водитель иномарки Volkswagen Golf.

Об этом со ссылкой на патрульную полицию сообщает "Думская".

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Отмечается, что легковушка на большой скорости врезалась в грузовой автомобиль DAF, который ехал впереди. Столкновение было настолько сильным, что Volkswagen полностью оказался под фурой.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте, а разбитую машину пришлось доставать из-под грузовика с помощью спецтехники.

"Кроме погибшего водителя, в машине никого не было. Водитель – мужчина 1977 года рождения. Судя по всему, он работал таксистом – в салоне нашли шашечки. Полиция не исключает, что гражданин заснул за рулем", – говорится в сообщении.



Иномарка на скорости влетела под грузовик



Volkswagen Golf въехал под фуру



Легковушку из-под грузовика доставали с помощью спецтехники