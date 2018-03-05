Под Одессой легковушка попала в смертельное ДТП: жуткие фото
Утром 5 марта на трассе "Киев-Одесса", возле Клеверного моста, произошла серьезная авария, в результате которой погиб водитель иномарки Volkswagen Golf.
Об этом со ссылкой на патрульную полицию сообщает "Думская".
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Отмечается, что легковушка на большой скорости врезалась в грузовой автомобиль DAF, который ехал впереди. Столкновение было настолько сильным, что Volkswagen полностью оказался под фурой.
Водитель легкового автомобиля погиб на месте, а разбитую машину пришлось доставать из-под грузовика с помощью спецтехники.
"Кроме погибшего водителя, в машине никого не было. Водитель – мужчина 1977 года рождения. Судя по всему, он работал таксистом – в салоне нашли шашечки. Полиция не исключает, что гражданин заснул за рулем", – говорится в сообщении.
Иномарка на скорости влетела под грузовик
Volkswagen Golf въехал под фуру
Легковушку из-под грузовика доставали с помощью спецтехники
В жутком ДТП погиб водитель Volkswagen