Под Одессой произошло смертельное ДТП с участием 5 автомобилей: фото 18+

Под Одессой, вблизи города Теплодар, произошла массовая авария с участием 5 автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Правоохранители сообщают, что столкнулись автомобили Nissan, Honda, Toуоta, Daewoo и Cherry на дороге Одесса-Рени.

В результате столкновения 29-летний водитель Daewoo погиб на месте от полученных травм. Его пассажир и водитель авто Honda пострадали, их госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали/ Источник: odesa.depo.ua



Столкнулись автомобили Nissan, Honda, Toуоta, Daewoo и Cherry/ Источник: http://odesa.dsns.gov.ua

По предварительным данным, автомобиль Nissan ехал в направлении города Рени. Тогда, пытаясь обогнать авто впереди, Nissan выехал на встречную полосу движения.

Не успев завершить маневр, Nissan задел Daewoo и Cherry, которые ехали навстречу. Вследствие удара Daewoo тоже выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda и Toуоta.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

24 канал писал, что 20 октября в жутком ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская – актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу". В аварии также сильно пострадали двое ее коллег – Егор Крутоголов и Яна Глущенко.