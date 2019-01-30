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      Под Одессой произошло жуткое ДТП: погибли полицейские

      73 Читати новину українською
      Под Одессой в ДТП погибли двое полицейских
      Под Одессой в ДТП погибли двое полицейских / od.npu.gov.ua

      Под Одессой возле Гребного канала вечером 29 января произошло масштабное ДТП с участием трех машин. В результате аварии погибли двое правоохранителей, еще четверо человек травмированы.

      Авария случилась на трассе Одесса – Овидиополь около 19 часов. В ДТП столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль.

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      В ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси – молодой человек и девушка. Они оба – работники полиции,
      – сообщили в пресс-службе полиции Области.

      На месте происшествия работают правоохранители и спасатели, которые устанавливают причины столкновения.

      Под Одессой произошло смертельное ДТП

      На Одесщине в ДТП погибли двое полицейских

      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Новости Одессы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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