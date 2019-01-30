Под Одессой произошло жуткое ДТП: погибли полицейские
Под Одессой возле Гребного канала вечером 29 января произошло масштабное ДТП с участием трех машин. В результате аварии погибли двое правоохранителей, еще четверо человек травмированы.
Авария случилась на трассе Одесса – Овидиополь около 19 часов. В ДТП столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль.
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В ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси – молодой человек и девушка. Они оба – работники полиции,
– сообщили в пресс-службе полиции Области.
На месте происшествия работают правоохранители и спасатели, которые устанавливают причины столкновения.
Под Одессой произошло смертельное ДТП
На Одесщине в ДТП погибли двое полицейских
Источник: 24 Канал
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