Под Одессой произошло жуткое ДТП: погибли полицейские

Под Одессой возле Гребного канала вечером 29 января произошло масштабное ДТП с участием трех машин. В результате аварии погибли двое правоохранителей, еще четверо человек травмированы.

Авария случилась на трассе Одесса – Овидиополь около 19 часов. В ДТП столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль.

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В ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси – молодой человек и девушка. Они оба – работники полиции,

– сообщили в пресс-службе полиции Области.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели, которые устанавливают причины столкновения.

Под Одессой произошло смертельное ДТП

На Одесщине в ДТП погибли двое полицейских