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      Под Офис Президента принесли домашние тапочки: в чем дело

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      Митинг инвесторов "УкрБуда" под Офисом Президента / Фото с телеграм-канала Kyiv LIVE

      Под Офисом Президента инвесторы госкорпорации "УкрБуд" устроили протест против того, что компания остановила стрительство 26 жилых комплексов. Без жилья могут остаться более 13 тысяч инвесторов.

      Протестующие митингуют с лозунгом: "Достройте!" Инвесторы также принесли под ОП домашние тапочки, как символ домашнего уюта, которого не получили, сообщает телеграмм-канал Kyiv LIVE.

      А тем временем: На Майдане возобновили возведение скандальной надстройки

      Заметим, что НАБУ на сегодня расследует дело против бывшего совладельца "УкрБуда" Максима Микитася. Ему вменяют махинации с квартирами Минобороны. О судьбе своих инвесторов он говорить не хочет. Говорит, что не имеет никакого отношения к "УкрБуду".

      Офіс президента протест Укрбуд тапочки домашні капці
      Протест инвесторов "УкрБуда" под Офисом Президента / Фото из телеграм-канала Kyiv LIVE

      Почему "УкрБуд" не завершает строительство

      У "УкрБуда" нет денег на счетах для достройки. Для решения проблем застройщика нужны дополнительные деньги, говорят эксперты.

      Недостроенными остаются более 13 тысяч квартир, по подсчетам общественного деятеля Николая Томенко.

      В частности, жилой комплекс "Харьковский" уже второй год находится в замороженном состоянии. Один дом стоит без тепла, еще 2 – вообще недостроенные. Жилой комплекс введен в эксплуатацию лишь на треть. Из-за этого подсоединить его к тепловым сетям – нереально. Строительство остановилось еще летом.

      Аналогичная ситуация еще на 26 объектах этого застройщика. Людям, которые остались без тепла, еще повезло, ведь возведение всех домов остановилось пол года назад.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Киева Новости Украины Пикет Протесты Офіс Президента Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Строительство
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