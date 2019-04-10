Под офис Зеленского приехал Автомайдан: требуют анализов

В Киеве под офис команды кандидата в президенты Владимира Зеленского в Печерском районе приехали представители Автомайдана. Они призывают экс-шоумена сдать анализы VADA.

На Facebook-странице Владимира Зеленского выложили видео, на котором видно, что под офисом кандидата немало автомобилей Автомайдана.

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В пресс-службе заявили, что осветить события приехал только один телеканал "Прямой". Его связывают с действующим президентом. Комментатор видео сказал, что на месте происшествия также есть патруль полиции.

Накануне Автомайдан на Facebook-странице опубликовал информацию о том, что активисты собираются к офисам Зеленского и Администрации президента "с требованием сдать тесты и доказать, что кандидаты не наркоманы и не алкоголики".

Что известно об Автомайдане?Автомайдан – мобильное подразделение Евромайдана, которое состояло из группы самостоятельных колонн автомобилистов. Выполняли экстерриториальные задачи мирного сопротивления власти: патрулирование улиц, блокирование административных зданий и домов членов режима, сопровождение и эвакуация активистов.

История с анализами Зеленского и Порошенко: что известно?Когда Зеленский согласился на дебаты с Порошенко, то озвучил условие о сдаче анализов на наркотики и алкоголь. Однако политики сдавали анализы не вместе: Зеленский – в клинике Eurolab, а Порошенко – на "Олимпийском" (анализы действующего президента сделали сразу несколько клиник). Так, ни у Порошенко, ни у Зеленского не обнаружили содержания психоактивных веществ или алкоголя.



Украинский боксер Владимир Кличко раскритиковал сдачу анализов кандидатов. Мол, результаты допинг-теста могут быть готовы не ранее, чем за 48 часов. А не как у политика и шоумена – за несколько часов. Поэтому Кличко инициировал то, чтобы Порошенко и Зеленский сдали еще анализы для VADA. Порошенко согласился, а Зеленский – нет.

Смотрите видео о том, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы: