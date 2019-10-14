Под Офисом Президента начался митинг из-за разведения войск на Донбассе: фото 13:22, сегодня 0 Читати новину українською Митинг на Банковой против разведения войск на Донбассе / BBCnewsUkrainian Несколько сотен активистов вышли на митинг под Офис Президента в Киеве. Они требуют от главы государства Владимира Зеленского не допустить разведения войск на Донбассе. Новость дополняется... Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу сегодня 19956 Автор: Наталья Боднар Теги: Новости политики Война на Донбассе Протесты Офіс Президента Разведение войск Новости Киева Новости Украины Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Как отмечают День защитника в Украине: главные события – фото, видео сегодня , 12:59 День Защитника Украины: как украинских воинов поздравляют политики сегодня , 10:34 Лилия Подкопаева умилила снимком с новорожденной дочерью сегодня , 10:24 Комментарии Публикации сегодня , 12:03 Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский Михайло Дубинянський 2629 сегодня , 11:01 14 октября: почему День защитника слишком раздражает весь "русский мир" Євгенія Мазур 2 сегодня , 08:40 Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою Блог Соцмережі 939 сегодня , 08:02 Войско Украины. История могла быть другой Вероніка Климська 1659 сегодня , 07:47 Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта Ірина Поліщук 598