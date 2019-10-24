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      Под Офисом Зеленского "Ким Чен Ын" агитировал против рынка земли: фото и видео

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      "Ким Чен Ын" пришел под Офис Зеленского
      "Ким Чен Ын" пришел под Офис Зеленского / 24 канал

      В Киеве под зданием Офиса Президента Украины собрались активиста, которые требовали запуска рынка земли. Акция протеста проходила в шутливых тонах, Владимира Зеленского сравнивали с лидером Северной Кореи, а в конце на сцену вышел и сам Ким Чен Ын. Точнее, его двойник.

      После представления "солнце коммунистического будущего", "великий вождь нации", "железный и всепобеждающий полководец" вышел к людям вместе со своим переводчиком.

      К слову: Ким Чен Путин и Ким Чен Трамп на "горбатой горе": соцсети ярко потролили Кима и его коня

      Последний, перекладывая слова двойника северокорейского лидера, который пытался на английском читать с листочка, заявил, что тот "приехал поддержать украинского императора в борьбе против частной собственности и тлетворного влияния Запада".

      Наши страны очень похожи – у нас трудолюбивые народы, земли и мы всех победили. На первый взгляд кажется, что граждане стран, где открыт рынок земли живут лучше. Но какую цену они за это платят? Старое мясо и заплесневелый сыр стоят там сверхбольшие деньги,
      – удачно заметил двойник Ким Чен Ына.

      Взамен в Северной Корее еды меньше, но она полезнее и здоровее. Поэтому, подчеркнул Ын, там нет ни одного толстяка. После этих слов переводчик подозрительно посмотрел на Ким Чен Ына, что вызвало громкий смех присутствующих.

      Он также предложил Владимиру Зеленскому не думать о рынке земли, чтобы "не размениваться на разбазаривание ресурса". Зато стоит срочно запретить частную собственность на дома, квартиры и автомобили и национализировать все предприятия. Северная Корея даже готова предложить свою помощь Украине.

      Протест под Офисом Президента: смотрите фото и видео

       

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Офіс Президента Ким Чен Ын Рынок земли КНДР Курьезные новости
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