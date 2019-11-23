Под посольствами России в городах Украины прошли акции к Дню памяти жертв Голодомора: фото

Активисты 23 ноября ко Дню памяти жертв Голодомора провели акции под посольствами России в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Основная цель акции – напомнить "детоубийцам кто виноват в смертях миллионов украинцев во время Голодомора".

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Киев

Активисты наклеили на забор, окружающий посольство РФ в Киеве, плакаты разного размера с надписями "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим", сообщает "Укринформ".



Активисты наклеили плакаты на забор посольства РФ



Так выглядит плакат

Участие в акции в Киеве приняли представители общественной организации "Объединение добровольцев".

Харьков

Кроме того, похожая акция состоялась в Харькове, пишет "Громадське".



В Харькове активисты наклеили плакаты на здание Посольства РФ

В акции протеста приняли участие представители "Объединения добровольцев", активисты "Всемирного Движения Патриотов Украины", члены "Фрайкора" и ветераны боевых действий на Донбассе.

Это прямая связь между прошлым и настоящим временем. От России всегда исходили военные действия – это исторический факт: Финляндия, Чехословакия, Сирия. Если будем помнить, не будет повторяться то же самое,

– считает ветеран войны на Донбассе Александр Онищук.

В конце акции активисты расклеили листовки на заборе возле здания консульства с надписью: "Тогда нас мог спасти хлеб, теперь нас спасет память".



Плакаты активистов в Харькове

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Львов

Во Львове около 50 представителей "Объединения добровольцев" и "Всемирного Движения Патриотов Украины также пикетировали российское консульство.

Мы напоминаем, что в Голодоморе виновата именно Россия. Поэтому мы пришли к российскому консульству. В этот день важно вспомнить, помянуть тех людей, которые погибли во времена Голодомора,

– добавил Сергей Небельський.

Пикетчики расклеили листовки на заборе здания с надписью "Голодомор. Помним. Отомстим".

Все мероприятия прошли мирно, к активистам никто из посольств не выходил.

День памяти жертв Голодомора почтили ежегодно в четвертую субботу ноября. Традиционно в этот день люди посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.

Что известно о Голодоморе в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек.



Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: