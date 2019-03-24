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      Под посольством РФ в Киеве активисты требуют освободить политзаключенного Гриба: фото

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      В Киеве под посольство Российской Федерации люди вышли на акцию поддержки Павла Гриба и других политзаключенных Украины в России.

      За словами кореспондентки 24 каналу, люди потроху збираються під посольством Росії. 

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      Приводом для акції став вирок, який виніс російський суд Павлу Грибу, а саме шість років позбавлення волі. Таке рішення може бути смертельним, адже у Павла дуже важке невиліковне захворювання – портальна гіпертензія. Найбільше тривожить українців те, що політв'язень оголосив голодування, а це може ускладнити його стан здоров'я.

      Що таке портальна гіпертензія? Синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени. Недугу викликає порушення кровотоку у портальних судинах, печінкових венах і нижньої порожнистої вени. Через портальну гіпертензію збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.

      гриб акція київ
      Акція на підтримку Павла Гриба

      Люди потроху збираються, аби привернути увагу та нагадати, що дуже багато політв'язнів зараз незаконно перебувають у в'язницях країни-агресора.

      гриб акція
      Під посольством Росії зібрались активісти

      гриб акція
      Активісти вимагають звільнити Гриба

      Що відомо про Павла Гриба і в чому його звинуватили в Росії?Павло Гриб – український політв'язень, якого російські спецслужби взяли в полон у Білорусі у серпні 2017 року. Це сталося, коли Гриб приїхав до Гомеля на зустріч з росіянкою Тетяною Єршовою. З дівчиною він познайомився у соцмережах і вважав своєю подругою. Тоді українця викрали і перевезли до Краснодарського краю Росії, де й ув'язнили.

      У Росії Гриба звинуватили у підбурювання Єршової до теракту на шкільній лінійці у Сочі. 22 березня 2019 року російський суд дав Грибу 6 років в’язниці. Відразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування, адже не визнає звинувачень і називає справу політичною.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева СІЗО Украинцы в плену РФ Заложники Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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