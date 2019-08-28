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      Под посольством РФ в Киеве родные погибших военных провели акцию протеста: видео

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      Пять лет назад в Иловайском котле Украина потеряла 366 военных, еще 249 получили ранения. Ожесточенные бои на Донетчине продолжались почти неделю. Чтобы напомнить миру о преступлениях, совершенных страной-агрессором, активисты утром 28 августа собрались на акцию протеста под российским посольством в Киеве.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

      Обратите внимание! Журналисты собрали воспоминания бойцов, которые прошли ад Иловайска: уникальный проект

      Под дипломатическое учреждение РФ в Киеве пришли родные военных, погибших в российско-украинской войне на Донбассе, а также неравнодушные активисты. Каждый год в конце августа они чтят память погибших в Иловайском котле.

      Что известно о боях за ИловайскНачались они 10 августа 2014 года. А уже 28 числа украинские войска попали в окружение. До этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.

      29 августа с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако, обе колонны во время выхода из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.

      По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор считаются пропавшими без вести.

      Подробнее о трагедии: Иловайский котел – кровавый август украинской истории

      Участники мероприятия развесили на заборе российского посольства 366 красных шариков: они символизируют кровь погибших военных.

      Акція протесту під посольством РФ
      Акция протеста под посольством России в Киеве

      Акція протесту під посольством Росії в Києві
      Родные погибших украинских военных

      Своей акцией активисты намерены напомнить миру, что российско-украинская война продолжается, а Россия до сих пор является агрессором. Поэтому возвращать ее в международный клуб G7, как предлагают некоторые из мировых лидеров, сейчас не актуально. Ведь она продолжает убивать украинцев.

      Кто и почему начал разговоры о возвращении России в G7Президент США Дональд Трамп вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили вопрос приглашения России к участию в саммите G7 в 2020 году во время телефонного разговора 20 августа. Такое заявление немедленно получило ответ.

      Так, правительство Великобритании и Германии уже выступили против возвращения России к формату стран G8. С британским премьером это обсудил также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Политики подчеркнули, что Россию нельзя возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины.

      Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить как гостя Украину. В то же время возврат России к встрече мировых лидеров – недопустим.

      Родственники погибших также написали обращение к послам всех стран с призывом не возвращать Россию к мировым институтам и продолжать санкции против нее. Кроме этого, они собрались и для того, чтобы напомнить украинцам о героях и том, что война до сих пор продолжается.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Украина – Россия Война на Донбассе Иловайская трагедия
      Источник: 24 канал
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