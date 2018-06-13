20:12
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Под прицелом: Кайли Дженнер готовит испытание для своего возлюбленного

26 Читати новину українською
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Getty images

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер решила нанять частного детектива. Все потому, что актриса и владелица косметического бренда остается с дочерью Сторми в США, когда ее муж Трэвис Скотт будет гастролировать по Европе.

Об этом инсайдеры рассказали Radar Online.

Видимо, Кайли Дженнер настолько прониклась новостями об измене мужа Хлои Кардашян, что решила перестраховаться. Звезда обратилась к услугам частного детектива, который будет следить за ее любимым Трэвисом Скоттом, когда он будет находиться в турне по Европе.

Читайте также: Кайли Дженнер сексуально поработала веслом на фоне заката: соблазнительные фото

"У нее есть Трэвис, но она не на 100% уверена, что он не будет ей изменять, если представится такая возможность. Кайли волнуется, потому что он будет не в поле ее зрения", – отметил инсайдер.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

За работу частного детектива Кайли Дженнер заплатит большую сумму, ведь он будет следить за артистом в течение всех суток. Поэтому минимум два детектива получат работу на время всего турне Трэвиса Скотта.

Это действительно для ее спокойствия, но частный детектив не из дешевых. Это стоит тысячи долларов, потому что она хочет, чтобы за ним был хвост 24/7,
– добавил инсайдер.

Отметим, что это не первый раз, когда Кайли Дженнер печется о верности ее возлюбленного. Во время их отпуска звезда обвинила Трэвиса Скотта в измене. Однако конфликт удалось уладить. Теперь же, когда певец едет на гастроли подальше от дома, он будет иметь свободное время, которое, по мнению Кайли Дженнер, может проводить в обществе поклонниц.

Теги: LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
сегодня, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 349
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сегодня, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 892
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сегодня, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 954
Образование в США: какой должна быть школа
сегодня, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 657
Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
сегодня, 11:16 Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
Олександра Устінова 219
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук