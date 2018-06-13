Под прицелом: Кайли Дженнер готовит испытание для своего возлюбленного

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер решила нанять частного детектива. Все потому, что актриса и владелица косметического бренда остается с дочерью Сторми в США, когда ее муж Трэвис Скотт будет гастролировать по Европе.

Об этом инсайдеры рассказали Radar Online.

Видимо, Кайли Дженнер настолько прониклась новостями об измене мужа Хлои Кардашян, что решила перестраховаться. Звезда обратилась к услугам частного детектива, который будет следить за ее любимым Трэвисом Скоттом, когда он будет находиться в турне по Европе.

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"У нее есть Трэвис, но она не на 100% уверена, что он не будет ей изменять, если представится такая возможность. Кайли волнуется, потому что он будет не в поле ее зрения", – отметил инсайдер.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 7 Тра 2018 р. о 10:05 PDT

За работу частного детектива Кайли Дженнер заплатит большую сумму, ведь он будет следить за артистом в течение всех суток. Поэтому минимум два детектива получат работу на время всего турне Трэвиса Скотта.

Это действительно для ее спокойствия, но частный детектив не из дешевых. Это стоит тысячи долларов, потому что она хочет, чтобы за ним был хвост 24/7,

– добавил инсайдер.

Отметим, что это не первый раз, когда Кайли Дженнер печется о верности ее возлюбленного. Во время их отпуска звезда обвинила Трэвиса Скотта в измене. Однако конфликт удалось уладить. Теперь же, когда певец едет на гастроли подальше от дома, он будет иметь свободное время, которое, по мнению Кайли Дженнер, может проводить в обществе поклонниц.