18:26
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Под прикрытием депутатов: схема на рынке недвижимости, выкачивает из украинцев миллионы

69 Читати новину українською
Рынок недвижимости
Рынок недвижимости / Фото из открытых источников

Фонд госимущества авторизовал еще одну электронную площадку, которая будет зарабатывать на гражданах, которые продают недвижимость и пользуются услугами оценщиков. Четвертая площадка оказалась напрямую связанной с группой трех уже действующих посредников. Не оказывая никаких услуг, фирмы-прокладки в месяц скачали из карманов украинцев минимум 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает Bihus.info.

Читайте также: Забывчивый депутат: лайфхак, как не указать 150 своих компаний в декларации (инфографика)

Четвертая площадка оказалась напрямую связанной с группой трех уже действующих посредников. Не оказывая никаких услуг, фирмы-прокладки в месяц скачали из карманов украинцев минимум 30 миллионов гривен.

29 августа ФГИУ подключил к работе с Единой базой отчетов об оценке четвертую площадку – "Реестр Оценки" от ЧП "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ". Он станет очередным посредником между оценщиками, нотариусами и Единой базой фонда. Об этом сообщил и.о. Председателя ФГИУ Виталий Трубаров у себя на странице в Facebook.

ЧП "УКЦ АСБОУ" сейчас записано на Ирину Дмитрук. Вместе с тем, еще недавно владельцем был Сергей Шевко – оценщик, директор ООО "Аргумент", а также соучредитель ОП ОО "Всеукраинская Организация "Парс". Председателем правления Парс является Сергей Хмара – он же ныне владелец и директор ООО "Ви Ай Пи Департамент", оператора первого авторизованного Фондом площадки "Оценка Онлайн", который первые две недели работы Базы оставался монополистом и только за тот период заработал около 5 миллионов гривен по сути за воздух.

Дело в том, что при определенных условиях при продаже недвижимости необходимо платить налог, однако он отсчитывается не из рыночной цены, а с той, которую укажет в своем отчете профессиональный оценщик. Поэтому получила распространение практика занижения оценок и как следствие уклонения от налогов.

Новые правила налоговой оценки должны взять под контроль деятельность оценщиков и исключить занижение ними оценочной стоимости – для этого Фонд госимущества создал Единую базу, в которой отчеты оценщиков сравниваются с рыночными ценами и в случае занижения блокируются.

Однако оказалось, что между оценщиками и Базой втулили сайты-посредники – так называемые электронные площадки. Они не оказывают никаких услуг, а просто пересылают отчеты в Базу. При этом требуют от оценщиков и нотариусов каждый раз платить по полтысячи гривен. Первым – за каждую попытку регистрации отчета в Базе, вторым – за каждый просмотр данных о регистрации.

Три первые площадки оказались технически связаны между собой (сайты работают на одном и том же программном коде), а юридически – с народным депутатом Антоном Яценко. Работает новый, четвертый, сайт на том же коде – пока неизвестно, он авторизован, но по факту еще не запущен в работу.

В своем посте Трубаров сообщил свежую статистику: по состоянию на 29 августа в Базе данных зарегистрировано 45 350 отчетов об оценке, из них проверено нотариусами 25 650 отчетов. Количество отклоненных системой отчетов Трубаров не сообщил, однако за них площадки также взимают плату, ведь оценщики платят не за удачную регистрацию, а за каждую ее попытку.

Согласно ответу ФГИУ на запрос программы, неделю назад отказ получили 3482 отчета. Совокупно это означает, что с момента запуска базы площадки посредники заработали от 29 до 38 миллионов гривен. (цена сначала составляла 390 гривен, позже выросла до 510 гривен).

Напомним, в прошлом выпуске программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом" опубликовано расследование "Наценка на Яценко", где описана новая схема выкачивания фирмами-"прокладками" денег из карманов граждан при оформлении оценки и продаже недвижимости.

Смотрите видео полного выпуска программы "Наши деньги" за 28 августа 2018

 

Теги: Новости Киева Новости Украины Деньги Рынок недвижимости Расследования Фонд госимущества Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
сегодня, 18:01 Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сегодня, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сегодня, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сегодня, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
сегодня, 15:19 "Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Произошел выброс неизвестного вещества": оккупанты о новом экологическом бедствии в Крыму
 27 августа , 22:49
Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
 4 августа , 09:05
Раньери продает дом в Лестере за 700 тысяч фунтов
 23 апреля 2017 , 15:30
Для сборной нет ничего невозможного, или красноречивое сравнение Шевченко и Фоменко: реакция соцсетей на матч Украина – Саудовская Аравия
 24 марта , 11:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук