Под прикрытием депутатов: схема на рынке недвижимости, выкачивает из украинцев миллионы

Фонд госимущества авторизовал еще одну электронную площадку, которая будет зарабатывать на гражданах, которые продают недвижимость и пользуются услугами оценщиков. Четвертая площадка оказалась напрямую связанной с группой трех уже действующих посредников. Не оказывая никаких услуг, фирмы-прокладки в месяц скачали из карманов украинцев минимум 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает Bihus.info.

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Четвертая площадка оказалась напрямую связанной с группой трех уже действующих посредников. Не оказывая никаких услуг, фирмы-прокладки в месяц скачали из карманов украинцев минимум 30 миллионов гривен.



29 августа ФГИУ подключил к работе с Единой базой отчетов об оценке четвертую площадку – "Реестр Оценки" от ЧП "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ". Он станет очередным посредником между оценщиками, нотариусами и Единой базой фонда. Об этом сообщил и.о. Председателя ФГИУ Виталий Трубаров у себя на странице в Facebook.

ЧП "УКЦ АСБОУ" сейчас записано на Ирину Дмитрук. Вместе с тем, еще недавно владельцем был Сергей Шевко – оценщик, директор ООО "Аргумент", а также соучредитель ОП ОО "Всеукраинская Организация "Парс". Председателем правления Парс является Сергей Хмара – он же ныне владелец и директор ООО "Ви Ай Пи Департамент", оператора первого авторизованного Фондом площадки "Оценка Онлайн", который первые две недели работы Базы оставался монополистом и только за тот период заработал около 5 миллионов гривен по сути за воздух.



Дело в том, что при определенных условиях при продаже недвижимости необходимо платить налог, однако он отсчитывается не из рыночной цены, а с той, которую укажет в своем отчете профессиональный оценщик. Поэтому получила распространение практика занижения оценок и как следствие уклонения от налогов.



Новые правила налоговой оценки должны взять под контроль деятельность оценщиков и исключить занижение ними оценочной стоимости – для этого Фонд госимущества создал Единую базу, в которой отчеты оценщиков сравниваются с рыночными ценами и в случае занижения блокируются.

Однако оказалось, что между оценщиками и Базой втулили сайты-посредники – так называемые электронные площадки. Они не оказывают никаких услуг, а просто пересылают отчеты в Базу. При этом требуют от оценщиков и нотариусов каждый раз платить по полтысячи гривен. Первым – за каждую попытку регистрации отчета в Базе, вторым – за каждый просмотр данных о регистрации.



Три первые площадки оказались технически связаны между собой (сайты работают на одном и том же программном коде), а юридически – с народным депутатом Антоном Яценко. Работает новый, четвертый, сайт на том же коде – пока неизвестно, он авторизован, но по факту еще не запущен в работу.



В своем посте Трубаров сообщил свежую статистику: по состоянию на 29 августа в Базе данных зарегистрировано 45 350 отчетов об оценке, из них проверено нотариусами 25 650 отчетов. Количество отклоненных системой отчетов Трубаров не сообщил, однако за них площадки также взимают плату, ведь оценщики платят не за удачную регистрацию, а за каждую ее попытку.

Согласно ответу ФГИУ на запрос программы, неделю назад отказ получили 3482 отчета. Совокупно это означает, что с момента запуска базы площадки посредники заработали от 29 до 38 миллионов гривен. (цена сначала составляла 390 гривен, позже выросла до 510 гривен).



Напомним, в прошлом выпуске программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом" опубликовано расследование "Наценка на Яценко", где описана новая схема выкачивания фирмами-"прокладками" денег из карманов граждан при оформлении оценки и продаже недвижимости.



Смотрите видео полного выпуска программы "Наши деньги" за 28 августа 2018