Под Радой проходит митинг против открытия рынка земли, принесли свинью в гробу: фото

Под зданием Верховной Рады Украины активисты устроили сразу два митинга – одни выступают против открытия рынка земли, другие – против тестирования лекарств на животных.

Вход в Верховную Раду по периметру оцепила полиция. Столкновений пока нет.

Важно! Что украинцы думают о рынке земли: опрос

Митингуют представители политической силы партии "Свобода", а гроб со свиньей поставил главный радикал, который не прошел в Раду, Олег Ляшко. Эта инсценировка символизирует то, что закон об обороте земли убьет сельское хозяйство, в частности животноводство.

Митинги под Радой из-за открытия рынка земли: фото журналистки 24 канала Марии Писаренко

"Я не думаю, что это (открытие рынка земли – 24 канал) даст возможность обычным украинцам купить эту землю, она просто будет скуплена людьми, которые сейчас у власти", – отмечают протестующие.

Отметим, что сегодня, 13 ноября, депутаты должны взяться за законопроекты о рынке земли. Такое решение еще в понедельник приняли на согласительном совете.

Что предусматривает законопроект о рынке земли?

Законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.



Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

В этом документе также прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако, не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

Заметим, что те иностранцы, которые на сегодня уже 3 года арендуют землю, имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все крупные агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю, также имеют первоочередное право выкупить.