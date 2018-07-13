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Под Радой снова ДТП с "евробляхерами": появились фото

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Под Радой снова ДТП с "евробляхерами"
Под Радой снова ДТП с "евробляхерами" / Українська правда

Утром 13 июля под стенами Верховной Рады снова случился инцидент с участием активиста, который вышел на акию протеста водителей автомобилей с "еврономерами".

Как пишет "Украинская правда", мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и его зацепил автомобильNissan Micra, за рулем которого находилась женщина-водитель.

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По предварительным признакам, пострадавший получил открытый перелом. Полицейские, прибывшие на вызов попытались оказать мужчине первую помощь.

Авто збило чоловіка під РадоюАвтомобиль сбил мужчину под Радой / Фото: Украинская правда

Вечером 12 июля стало известно о ДТП с участием автомобиля нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника. На пересечении улиц Институтской и Шелковичной на капоте внедорожника нардепа оказался один из участников протеста "евробляхеров". По словам Пинзеника, мужчина сам бросился на капот. 13 июля полиция открыла сразу два производства по этому ДТП.

Утром в пятницу Верховная Рада в первом чтении и за основу приняла два законопроекта, которые касаются растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

 

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Верховная Рада Иностранные номера Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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