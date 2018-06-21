Под Радой задержали подростка с оружием: говорит, что шел "стрелять депутатов"

19 июня после столкновений под Верховной Радой правоохранители задержали в правительственном квартале 15-летнего юношу в амуниции и с оружием.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, парня в амуниции и маске на лице задержали неподалеку от Кабмина, когда он вышел из такси и двигался в направлении здания парламента.

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Во время досмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастета, ножи и дымовую шашку.

Подростка с оружием задержали возле Верховной Рады

Карабин визуально был похож на автомат Калашникова. Объяснить, откуда у него это оружие, парень не смог, сказал, что это его родственника.

Как уточнила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, по факту задержания молодого человека в маске правоохранители открыли два уголовных производства.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что задержанному всего 15 лет и он говорит, что "шел стрелять депутатов".

"Задержанному 15 лет. Оружие принадлежит отчиму. Сейчас ребенка отпустили к родителям. Якобы нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов", – рассказал собеседник издания.

Подростка с оружием задержали под Радой

Напомним, 19 июня под Верховную Раду с протестами вышли люди, которые называют себя "шахтерами" и "афганцами". Не обошлось без столкновений между митингующими и правоохранителями.