Под сгоревшим зданием в Одессе прошла акция протеста "Халатность убивает"

Люди собрались вечером 7 декабря в Одессе под сгоревшим зданием на Троицкой. Они требовали проверки всех общественных мест в городе, а также – отстранения руководителя местного ДСНС. Акцию организовал студент, подруга которого – среди пропавших без вести.

Активисты требовали отстранения руководителя Главного управления ДСНС Украины в Одесской области Виктора Федорчака, пишет "Радио Свобода".

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Одним из главных требований собравшихся на протест людей было: безотлагательно проверить все общественные места в Одессе, причем проверять с участием общественности. Кроме этого люди требовали не затягивать следствие.

Акцию организовал студент Сергей Гнездилов, он и озвучил требования людей. В Гнездилова, по его словам, на пожаре исчезла подруга – сейчас ее ищут в сгоревшем здании.

К организации акции причастна и одесская юрист Ната Ильичева.

Я не хочу, чтобы в нашем городе и нашей стране в дальнейшем были случаи гибели детей. Кто будет следующим? Наше равнодушие и становится причиной подобного отношения к нам наших властей,

– заявила она.

Акция завершилась минутой молчания, присутствующие зажгли фонарики в память о погибших.

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