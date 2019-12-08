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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Под сгоревшим зданием в Одессе прошла акция протеста "Халатность убивает"

      29 Читати новину українською
      Акция "Халатность убивает" в Одессе / "Радио Свобода"

      Люди собрались вечером 7 декабря в Одессе под сгоревшим зданием на Троицкой. Они требовали проверки всех общественных мест в городе, а также – отстранения руководителя местного ДСНС. Акцию организовал студент, подруга которого – среди пропавших без вести.

      Активисты требовали отстранения руководителя Главного управления ДСНС Украины в Одесской области Виктора Федорчака, пишет "Радио Свобода".

      Подробно о пожаре в Одессе на Троицкой: что произошло, причины и детали трагедии

      Одним из главных требований собравшихся на протест людей было: безотлагательно проверить все общественные места в Одессе, причем проверять с участием общественности. Кроме этого люди требовали не затягивать следствие.

      Акцию организовал студент Сергей Гнездилов, он и озвучил требования людей. В Гнездилова, по его словам, на пожаре исчезла подруга – сейчас ее ищут в сгоревшем здании.

      К организации акции причастна и одесская юрист Ната Ильичева.

      Я не хочу, чтобы в нашем городе и нашей стране в дальнейшем были случаи гибели детей. Кто будет следующим? Наше равнодушие и становится причиной подобного отношения к нам наших властей,
      – заявила она.

      Акция завершилась минутой молчания, присутствующие зажгли фонарики в память о погибших.

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      7 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Пожар в Одессе на Троицкой Новости Одессы ГСЧС
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