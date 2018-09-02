Под шансон и с куриным мясом: возле посольства Рф активисты вспоминают Захарченко

Под российским посольством устроили шуточное Chicken Party, посвященное похоронам главаря "ДНР" Александру Захарченко.

По словам организаторов Захарченко – убийца и палач, из-за него погибли десятки людей. Поэтому такое празднование с сарказмом вполне уместно.

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Они принесли жареную курицу и наггетсы. Ведь в начале карьеры в псевдореспублике Захарченко торговал куриным мясом – держал целый склад и торговые точки по всему Донецку.

Кроме того, активисты взяли с собой шампанское и бутылки с настойкой боярышника. Подобным концентратом с метиловым спиртом в прошлом году зимой отравились россияне в Иркутской области. Расставили это все под портретами Кобзона, Захарченко и Путина. И устроили танцы под русский шансон.

Напомним, оккупационная власть обвиняет в причастности к убийству Захарченко 14 человек, 4 из них – якобы признали свою вину. После гибели на его место временно назначен новый "глава республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.