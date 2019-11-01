Под транквилизаторами и с мешком на голове, – Цемах о том, как его задерживали в Снежном

Цемах подтвердил, что его задержали 27 июня во время спецоперации в оккупированном Снежном. В его "похищении" принимали участие два человека. Во время спецоперации был минометный обстрел. Цемах рассказывает, что его как будто специально устроила украинская сторона, а "боевики" уже были вынуждены на огонь ответить.

Во время этого обстрела, по словам Цемаха, погибли двое украинцев участвовавших в спецоперации. Об этом коллаборационист рассказал в интервью украинско-российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому.

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Меня буквально сразу (после задержания в Снежном – 24 канал) на линию разграничения увезли. Там водитель постоянно связь держал с той стороной (по-украински – 24 канал). Участвовали в похищении два человека. С той стороны открыли минометный обстрел. Сказали, будут бросать пять мин. Меня начали везти в коляске, но они почему-то бросили шестую (мину – 24 канал). Я говорю, наверное, сразу прикопайте. Что издеваться дальше?

– рассказал о ходе спецоперации Цемах.

Он говорит, что его еще в Донецке обкололи транквилизаторами, поэтому ему сложно было двигаться и думать.

"Буквально через ручей, метров 20 – их позиция. Недалеко получается. С мешком на голове пробежали с пол километра до микроавтобуса. Давление измерили – 190 на 110. Сказали: бык здоровый, нормально. Голову перебинтовали и отправили на микроавтобусе сразу в Киев" , – добавляет пророссийский боевик.

Рассказал Цемах и об "ужасных условиях" в СИЗО. Говорит, в камере все время был один, свет там никогда не выключали, а еще жалуется, что не давали мыла.

Что известно о Владимире Цемахе?

Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый по делу о сбивании в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.



Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.