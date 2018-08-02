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Под угрозой было полстолицы: какое оружие хотели использовать Савченко и Рубан для теракта

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Подрывники парламента. Генпрокуратура совместно с СБУ завершили расследование дела депутата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Правоохранители показали оружие, которое Рубан и Савченко хотели использовать для теракта.

Взрыв противопехотной мины МОН-50: при детонации 485 полутора граммовых металлических цилиндра вылетают туда, куда мина направлена. На практике это означает, что в секторе в 54 градуса по горизонту на расстоянии в 50 метров мина уничтожит или ранит все живое.

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Эта ужасающая мина – одна из самых маленьких из арсенала, который Владимир Рубан пытался ввезти с неподконтрольной территории для организации терактов в центре столицы вместе с нардепом Надеждой Савченко. За что оба сейчас в СИЗО. И возможно, уже скоро переберутся оттуда в тюрьму. По крайней мере, генпрокурор заявил, что следствие завершили и все улики против Савченко и Рубана на руках. Они действительно собирались обстрелять правительственный квартал.

Путем использования оружия, которое было предоставлено ​​злоумышленникам Савченко и Рубану с согласия российских офицеров в чине полковника и подполковника на территории "Донецкой народной республики" после консультации, которую провела Савченко с Захарченко,
– заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Мин МОН-50 было 12 штук. А еще, 9 автоматов и 2 пулемета Калашникова, крупнокалиберные пулеметы и винтовки, 4 гранатомета, ко всему куча боеприпасов. Они планировали использовать даже артиллерию – минометы производства террористической ДНР, в том числе 120-миллиметровые, запрещенные даже минскими договоренностям и к ним 46 мин.

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Важная деталь: на минометах отсутствовали прицелы – это значит, что слишком точно стрелять никто не собирался, поэтому не только Верховная Рада, но и половина центра столицы могла превратиться в кровавую баню.

Это зависит от того, из каких мест они бы использовались бы. Если взять в целом, я думаю, здесь все читали, в этом районе по данным КГГА находится 217 жилых домов, примерно 25 тысяч человек проживает,
– отметил директор Института судебных экспертиз Александр Рувин.

По словам генпрокурора, уже сейчас подозреваемые вместе с адвокатами изучают материалы дела, которое уже вскоре пойдет в суд. С приговором, которого будут требовать пока не определились, однако надеются посадить Савченко и Рубана пожизненно.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Надежда Савченко Оружие Верховная Рада Новости Киева Владимир Рубан Задержание Савченко Теракт
Источник: 24 канал
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