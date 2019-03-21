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      Под видом бананов в Украину хотели провезти кокаина на 51 миллион долларов: фото и видео

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      Кокаин везли из Южной Америки
      Кокаин везли из Южной Америки / СБУ

      В Одессе правоохранители изъяли крупную партию контрабанды кокаина из страны Южной Америки. Всего пытались ввезти в Украину 257 килограммов наркотического вещества на 51 миллион долларов.

      Наркотики спрятали в контейнерах с бананами. При детальном осмотре груза в них обнаружили расфасованные пакеты с белым порошком. Экспресс-анализ показал, что это кокаин.

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      Из Украины психотропное вещество должны были переправить в европейские страны.


      Кокаин везли в контейнерах с фруктами

      По факту контрабанды наркотиков начали уголовное производство ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров". Она предусматривает до 12 лет за решеткой и конфискаю психотропов и имущества.

      Сейчас устанавливают лиц, причастных к контрабанде.

      В Одессе изъяли кокаина на 51 миллион долларов: видео

      В спецоперации приняли участие сотрудники управления СБУ в Одесской области совместно с прокуратурой, Национальной полицией, Госпогранслужбой и Одесской таможней ДФС.

       

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      Теги: Наркотики Контрабанда Новости Одессы СБУ Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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