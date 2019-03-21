Под видом бананов в Украину хотели провезти кокаина на 51 миллион долларов: фото и видео

В Одессе правоохранители изъяли крупную партию контрабанды кокаина из страны Южной Америки. Всего пытались ввезти в Украину 257 килограммов наркотического вещества на 51 миллион долларов.

Наркотики спрятали в контейнерах с бананами. При детальном осмотре груза в них обнаружили расфасованные пакеты с белым порошком. Экспресс-анализ показал, что это кокаин.

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Из Украины психотропное вещество должны были переправить в европейские страны.



Кокаин везли в контейнерах с фруктами

По факту контрабанды наркотиков начали уголовное производство ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров". Она предусматривает до 12 лет за решеткой и конфискаю психотропов и имущества.

Сейчас устанавливают лиц, причастных к контрабанде.

В Одессе изъяли кокаина на 51 миллион долларов: видео

В спецоперации приняли участие сотрудники управления СБУ в Одесской области совместно с прокуратурой, Национальной полицией, Госпогранслужбой и Одесской таможней ДФС.