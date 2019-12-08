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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Под вой сирен и со снятыми шлемами: в ГСЧС почтили спасателя, погибшего в Одессе

      8 Читати новину українською
      Сергей Шатохин / фото ГСЧС Украины

      Коллеги почтили спасателя Сергея Шатохина, который трагически погиб во время пожара в колледже Одессы на Троицкой. Он поднимался по спасательной лестнице, когда из окна горящего здания выпрыгнула студентка. Вместе с ней Шатохин упал с большой высоты и получил тяжелые травмы.

      После нескольких дней в коме спасатель скончался в одной из одесских больниц. В ГСЧС его почтили минутой молчания. Во время нее спасатели стояли у пожарных автомобилей с включенными сиренами. Соответствующее видео обнародовали на фейсбук-странице ГСЧС Украины в Киеве.

      Важно: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло, причины и детали трагедии

      Сегодня морально тяжелый день для каждого из нас – день траура... Для нас это особенно тяжело, ведь во время этого страшного события погиб и наш собрат – Сергей Шатохин. Наверное, каждый спасатель сейчас в который раз переосмысливает ценности жизни, а каждый житель нашей страны начинает понимать – на какие жертвы идут наши пожарные-спасатели,
      – говорится в сообщении.

      Спасатели почтили память погибшего коллеги Сергея Шатохина: видео

      К слову, премьер-министр Алексей Гончарук, находясь в Одессе, заявил, что Шатохина посмертно представят к государственной награде. Семья героя, по его словам получит всю необходимую помощь.

      Пожар в Одессе на Троицкой: основное

      • Пожар произошел на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
      • Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
      • В результате пожара погибли десять человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.
      • Число пострадавших возросло до 32 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
      • Полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Также в ГСЧС высказали версию, что пожар мог возникнуть из-за неисправного удлинителя.
      • Из-за гибели людей при пожаре президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря Днем национального траура в Украине.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Жертвы Пожар в Одессе на Троицкой ГСЧС Новости Одессы
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