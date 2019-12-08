Под вой сирен и со снятыми шлемами: в ГСЧС почтили спасателя, погибшего в Одессе

Коллеги почтили спасателя Сергея Шатохина, который трагически погиб во время пожара в колледже Одессы на Троицкой. Он поднимался по спасательной лестнице, когда из окна горящего здания выпрыгнула студентка. Вместе с ней Шатохин упал с большой высоты и получил тяжелые травмы.

После нескольких дней в коме спасатель скончался в одной из одесских больниц. В ГСЧС его почтили минутой молчания. Во время нее спасатели стояли у пожарных автомобилей с включенными сиренами. Соответствующее видео обнародовали на фейсбук-странице ГСЧС Украины в Киеве.

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Сегодня морально тяжелый день для каждого из нас – день траура... Для нас это особенно тяжело, ведь во время этого страшного события погиб и наш собрат – Сергей Шатохин. Наверное, каждый спасатель сейчас в который раз переосмысливает ценности жизни, а каждый житель нашей страны начинает понимать – на какие жертвы идут наши пожарные-спасатели,

– говорится в сообщении.

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К слову, премьер-министр Алексей Гончарук, находясь в Одессе, заявил, что Шатохина посмертно представят к государственной награде. Семья героя, по его словам получит всю необходимую помощь.

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