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      Подачу воды людям могут ограничить уже с 20 августа, ибо водоканалы на грани банкротства, – АВУ

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      Воду могут начать подавать почасово
      Воду могут начать подавать почасово / Иллюстративное фото (pixabay)

      Из-за нехватки денег на оплату электроэнергии уже с 20 августа водоканалы могут перейти на ограниченную во времени подачу воды. Так считает Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" (Ассоциация водоканалов Украины).

      "НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 24 канал) регулирует деятельность ста водоканалов Украины", – напомнила вице-президент АВУ Ольга Бабий на пресс-конференции в "Укринформе" 5 августа.

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      Проблема в цене на электроэнергию

      По ее словам, подняв стоимость тарифа на передачу электроэнергии для Укрэнерго, НКРЕКП не подняли стоимость воды и канализации. Поэтому "все водоканалы страны понесли убытки в примерно 200 миллионов гривен, и это за один месяц".

      Электроэнергия для водоканалов в июле 2019 года подорожала на 25% и денег для расчета за нее в августе – уже не будет. А поскольку водоканалы вынуждены осуществлять полную предоплату, то "водоканалы и теплокоммунэнерго начнут отключать от потребления электроэнергии".

      Нужно ли поднимать тариф за воду для населения?

      По мнению Бабий, у водоканалов должна быть возможность покупать дешевую электроэнергию. В противном случае тариф надо поднять на 20%.

      НКРЕКП и правительство сделали все, чтобы водоканалы покупали электроэнергию по цене 2,2 гривны за киловатт/час. Это на 30% больше тех возможностей, которые есть на рынке. Такая же ситуация и у тепловиков,
      – отметила Ольга Бабий.

      Ограничат ли подачу воды?

      По прогнозу эксперта, ряд водоканалов могут перейти на почасовую подачу воды: "Если ситуацию не решат путем законодательного регулирования до 20 августа, мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а как следствие – техногенные аварии".

      Национальная комиссия должна сказать, что она будет делать: устанавливать тариф или корректировать. Но она молчит уже месяц,
      – подытожила Бабий.

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      Теги: Новости Украины Деньги Электроэнергия Коммунальные услуги Тарифы Водоснабжение
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