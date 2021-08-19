Официально эту информацию никто не комментировал. Однако ее подтвердили журналистам анонимные источники в правоохранительных органах.

В столице Новая "метла": в киевской полиции грядут перестановки

Что известно о Николае Семенишине

  • Он родился 25 ноября 1969 года в Хмельницкой области.
  • Вступил в ряды правоохранительных органов в 1990 году.
  • Тогда он был милиционером отряда патрульно-постовой службы в Каменце-Подольском.
  • Впоследствии начал работать в уголовном розыске и на руководящих должностях в милиции на западе Украины.
  • В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет.
  • После этого начал работать заместителем председателя правления Управления противооползневых подземных работ в Киеве. А в 2012 году начал руководить этой компанией.
  • Однако после Революции Достоинства Семенишин вернулся в органы.
  • Тогда он сразу возглавил МВД Ивано-Франковщины.
  • В 2015–2017 годах находился на посту руководителя полиции Хмельницкой области.
  • А уже в сентябре 2017 года стал начальником полиции в Донецкой области.

Также информацию о назначении Николая Семенишина подтвердили анонимные источники издания "РБК-Украина".

Призначать нового очільника поліції Одещини Правоохранитель Николай Семенишин / Фото Донецкого юридического университета МВД