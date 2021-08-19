Подал в отставку начальник полиции Одесской области Бех: кто его заменит – СМИ

Начальник полиции Одесской области Олег Бех подал в отставку. 19 августа стало известно, что его может заменить нынешний начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин.

Официально эту информацию никто не комментировал. Однако ее подтвердили журналистам анонимные источники в правоохранительных органах.

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Что известно о Николае Семенишине

Он родился 25 ноября 1969 года в Хмельницкой области.

Вступил в ряды правоохранительных органов в 1990 году.

Тогда он был милиционером отряда патрульно-постовой службы в Каменце-Подольском.

Впоследствии начал работать в уголовном розыске и на руководящих должностях в милиции на западе Украины.

В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет.

После этого начал работать заместителем председателя правления Управления противооползневых подземных работ в Киеве. А в 2012 году начал руководить этой компанией.

Однако после Революции Достоинства Семенишин вернулся в органы.

Тогда он сразу возглавил МВД Ивано-Франковщины.

В 2015–2017 годах находился на посту руководителя полиции Хмельницкой области.

А уже в сентябре 2017 года стал начальником полиции в Донецкой области.

Также информацию о назначении Николая Семенишина подтвердили анонимные источники издания "РБК-Украина".

Правоохранитель Николай Семенишин / Фото Донецкого юридического университета МВД

Олег Бех возглавлял полицию Одесской области с 24 апреля 2019 года. До этого он возглавлял Управление полиции Харьковской и Полтавской области. Также руководил управлением борьбы с организованной преступностью в Ивано-Франковской области.