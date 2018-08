Подарки от Sony: игры Mafia 3 и Dead by Daylight можно получить бесплатно

Компания Sony опубликовала список игр, которые будут раздаваться бесплатно подписчикам сервиса PlayStation Plus в августе. Среди них оказалась провальная игра 2016 года Mafia 3, которую жестко раскритиковали игровые журналисты и возненавидели игроки со всего мира.

Об этом сообщает Polygon.

Хотя, Mafia 3 имеет своих преданных фанатов, которым понравилась игра в духе гангстерских боевиков. В общем, если кому и было жалко потратить деньги на этот провальный проект, то сейчас его можно получить абсолютно бесплатно и дать игре еще один шанс.

Трейлер игры Mafia 3 –смотрите видео

Кроме Mafia 3, Sony подарит владельцам PlayStation 4 неплохую игру Dead by Daylight, которая является воплощением фильмов ужасов 1980 годов. Владельцам PlayStation 3 достанутся две игры – Bound by Flame и Serious Sam 3: BFE, а любители портативной PS Vita получат Draw Slasher и Space Hulk.

Все перечисленные выше проекты станут доступны для загрузки в первый вторник месяца – 7 августа.

