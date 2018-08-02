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Подарки от Sony: игры Mafia 3 и Dead by Daylight можно получить бесплатно

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Игры Mafia 3 и Dead by Daylight можно получить бесплатно
Игры Mafia 3 и Dead by Daylight можно получить бесплатно / unsplash

Компания Sony опубликовала список игр, которые будут раздаваться бесплатно подписчикам сервиса PlayStation Plus в августе. Среди них оказалась провальная игра 2016 года Mafia 3, которую жестко раскритиковали игровые журналисты и возненавидели игроки со всего мира.

Об этом сообщает Polygon.

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Хотя, Mafia 3 имеет своих преданных фанатов, которым понравилась игра в духе гангстерских боевиков. В общем, если кому и было жалко потратить деньги на этот провальный проект, то сейчас его можно получить абсолютно бесплатно и дать игре еще один шанс.

Трейлер игры Mafia 3 –смотрите видео

 

Кроме Mafia 3, Sony подарит владельцам PlayStation 4 неплохую игру Dead by Daylight, которая является воплощением фильмов ужасов 1980 годов. Владельцам PlayStation 3 достанутся две игры – Bound by Flame и Serious Sam 3: BFE, а любители портативной PS Vita получат Draw Slasher и Space Hulk.

Все перечисленные выше проекты станут доступны для загрузки в первый вторник месяца – 7 августа.

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Теги: Техно Игры PlayStation Sony Интернет
Источник: 24 Канал
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