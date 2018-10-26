22:56
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Подарок для Путина, и не один, – экс-посол США в России о расторжении ракетного договора

      302 Читати новину українською
      Трамп сделает не один подарок Путину, если расторгнет Договор о ликвидации РСМД
      Трамп сделает не один подарок Путину, если расторгнет Договор о ликвидации РСМД / Фото из открытых сетей

      Это правда, что Россия нарушала договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), разрабатывая новую крылатую ракету. Администрации Трампа действительно нужно было что-то сделать, чтобы остановить действия Кремля. Кроме того, Америке надо сдерживать Китай. Но решение Трампа выйти из ракетного договора не влияет на достижение целей в сфере безопасности, наоборот, скорее их подрывает.

      Об этом в статье The Washington Post пишет бывший посол США в России Майкл Макфол.

      Читайте также: На войне всех против всех не будет победителя, – Горбачев о новой гонке вооружений

      "В Европе мы (Соединенные Штаты – "24") теперь проиграли дипломатическую битву, снова став разрушителями международных соглашений. Европейским лидерам стоило бы больше давить на Путина, чтобы он соблюдал договоры. Но теперь внимание к плохому поведению будет сосредоточено на нас, а не на Москве. Это подарок для главы Кремля", – возмущается Макфол.

      Дипломат уверен, что даже если Польша и Эстония позволят разместить у себя американские ракеты, в НАТО это вызовет большой политический конфликт. "Это второй подарок для Путина", – продолжает Макфол. Наконец, пишет он, у США и их союзников в Европе уже есть огромные возможности для сдерживания России – в частности, ядерное оружие, а также конвенционные ракеты морского и авиационного базирования.

      Оптимисты цепляются за надежду на то, что намерение Трампа вывести США из Договора о РСМД – это просто переговорная тактика, шаг, призванный вернуть россиян за стол переговоров. Надеюсь, что они правы, но, боюсь, что все же ошибаются. Путина вряд ли удастся склонить к переговорам угрозами, особенно когда новый статус-кво отвечает интересам российской политики и безопасности,
      – делает вывод американский дипломат.

      Читайте также: Ядерная война России против США состоится в Европе, – британские СМИ

      Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, который действовал с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же расторгнут Договор о ликвидации РСМД.

      Про какой договор говорится?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      ​Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      США ВЫХОДЯТ ИЗ РАКЕТНОГО ДОГОВОРА С РОССИЕЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
       
      Теги: Новости России Новости США Дональд Трамп Владимир Путин Новости политики Оружие Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      сегодня , 22:00 На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      Ольга Бродська
      Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      сегодня , 21:30 Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      сегодня , 21:00 Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      сегодня , 20:30 Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      Артем Овдієнко
      Как экономить газ и тепло: 20 доступных способов
      сегодня , 20:02 Как экономить газ и тепло: 20 доступных способов
      Яніна Ткачук
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      43 часа переговоров: Северная и Южная Корея договорились
       25 августа 2015 , 00:04
      Журнал Time опубликовал топ-25 изобретений 2016 года: список вас удивит
       5 декабря 2016 , 18:28 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук