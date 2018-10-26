Подарок для Путина, и не один, – экс-посол США в России о расторжении ракетного договора

Это правда, что Россия нарушала договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), разрабатывая новую крылатую ракету. Администрации Трампа действительно нужно было что-то сделать, чтобы остановить действия Кремля. Кроме того, Америке надо сдерживать Китай. Но решение Трампа выйти из ракетного договора не влияет на достижение целей в сфере безопасности, наоборот, скорее их подрывает.

Об этом в статье The Washington Post пишет бывший посол США в России Майкл Макфол.

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"В Европе мы (Соединенные Штаты – "24") теперь проиграли дипломатическую битву, снова став разрушителями международных соглашений. Европейским лидерам стоило бы больше давить на Путина, чтобы он соблюдал договоры. Но теперь внимание к плохому поведению будет сосредоточено на нас, а не на Москве. Это подарок для главы Кремля", – возмущается Макфол.

Дипломат уверен, что даже если Польша и Эстония позволят разместить у себя американские ракеты, в НАТО это вызовет большой политический конфликт. "Это второй подарок для Путина", – продолжает Макфол. Наконец, пишет он, у США и их союзников в Европе уже есть огромные возможности для сдерживания России – в частности, ядерное оружие, а также конвенционные ракеты морского и авиационного базирования.

Оптимисты цепляются за надежду на то, что намерение Трампа вывести США из Договора о РСМД – это просто переговорная тактика, шаг, призванный вернуть россиян за стол переговоров. Надеюсь, что они правы, но, боюсь, что все же ошибаются. Путина вряд ли удастся склонить к переговорам угрозами, особенно когда новый статус-кво отвечает интересам российской политики и безопасности,

– делает вывод американский дипломат.

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Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, который действовал с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же расторгнут Договор о ликвидации РСМД.

Про какой договор говорится?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



​Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.