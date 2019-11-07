Подарок к новому году. Генеральный прокурор – о делах против старых и новых депутатов

К генеральному прокурору Руслану Рябошапке уже два месяца приковано внимание общества, ведь прокуратура активно начала расследовать дела, в которых фигурируют известные политики.

Но не всем нравится деятельность нового генерального прокурора. На Рябошапку разозлились даже представители монобольшинства – депутаты "Слуги народа". Что об этом думает сам генпрокурор, какие перспективы дел против Порошенко и его окружения и когда будут новые представления на народных депутатов, спросила Руслана Рябошапку журналистка 24 канала Анна Калюжная.

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О давлении

Бывшие регионалы, в частности, соратник Януковича Андрей Портнов пытается, в основном из-за дела Стерненко, давить на вас. К нему присоединились и депутаты из "Слуги народа" – Бужанский, Дубинский, Поляков. Они добиваются вашей отставки. Как вы это расцениваете? Ощущаете их давление?

Я расцениваю это положительно. Так мы понимаем, что все делаем правильно. Это нормально, когда кому-то не нравятся наши действия. Если речь идет о конкретных делах или об аттестации прокуратуры, то они нашли повод и через него пытаются атаковать нас. Но мы работаем совершенно спокойно, не обращаем на это внимание.

То есть вы не считаете, что Президент или Верховная Рада могут прислушиваться к мнению депутатов?

Я не верю в то, что парламент насобирает 226 голосов для моей отставки.

Испытываете ли вы давление фигурантов какого-то дела или со стороны власти?

Очевидно, что определенное медийное давление есть, но мы стараемся не обращать на него внимание. Мы продолжаем работу.

О Порошенко и его окружении

На экс-президента Украины Петра Порошенко в ГБР открыто немало дел. Имеет ли хоть одно из этих производств достаточно доказательств для объявления подозрения и передачи дела в суд?

Мне кажется, что есть ряд эпизодов, за которые он может быть привлечен к уголовной ответственности. Но это не те дела, о которых говорил глава ГБР и один из тех, кто сейчас атакует генеральную прокуратуру (Андрей Портнов, – 24). У нас есть свои эпизоды, которые мы расследуем, они, по нашему мнению, очень перспективные.

Относительно других громких дел, например если взять персону Игоря Кононенко, соратника Порошенко, кажется, НАБУ открывала дело в отношении недостоверных данных в его декларациях. Что можете сказать об этом расследовании?

Дело никуда не делось. Производство продолжается.

О Портнове

Андрей Портнов преследует журналистов программы "Схемы", которые освещают его деятельность и попытки влиять на суд. Как известно, он получил определенную защиту от "112 канала", Портнову даже выдали удостоверение журналиста. Как можете оценить его выходку?

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Удостоверение журналиста "112 канала" никак не повлияет на квалификацию его действий, с точки зрения уголовного кодекса. Мне кажется, это такой "троллинг" других журналистов с его стороны.

Резонансные дела

Когда нам ждать новые представления на народных депутатов?

Они будут до нового года. Работаем над доказательной базой, когда фактов будет достаточно, мы обязательно будем обращаться в парламент, чтобы получить разрешение на совершение процессуальных действий. В этих делах фигурируют действующие народные депутаты как от власти, так и от оппозиции.

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Кто ведет дела по Медянику и скандалу в финансовом комитете? Как быстро будут какие-то результаты по этим производствам?

Эти дела ведет САП – Специализированная антикоррупционная прокуратура. Насколько я знаю, там довольно активно проводятся следственные действия, каждый день допрашивают народных депутатов. Я стараюсь не вмешиваться в работу САП, они достаточно активно работают самостоятельно. Мы тоже проводим свое собственное служебное расследование, когда закончим, то материалы будут переданы в САП.

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