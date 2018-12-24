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      Подарок за 6 миллионов долларов: заместитель председателя СБУ получил квартиру в центре Киева

      Наши деньги 151 Читати новину українською

      Подарки любят все, но не всем везет получить что-то желаемое. Что-то такое, чего сам себе не купишь. Например, апартаменты в небоскребе в самом центре Киева. Однако некоторым из украинских чиновников это удалось.

      Лаунж-зона, ресторан и термальный бассейн на крыше, с которой открывается вид на весь Печерский район и Олимпийский стадион. Это – жилой комплекс Jack House, расположенный на бульваре Леси Украики.

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      Дом сдали в эксплуатацию меньше года назад и устроили пышное празднование по случаю его открытия. Стоимость квартир там соответствующая – каждый квадратный метр обходится покупателям примерно в две тысячи долларов.

      Простым украинцам о жилье здесь остается только мечтать. Но недавно двухкомнатную квартиру в Jack House приобрел сын министра внутренних дел Александр Аваков. За нее он должен выложить не менее пяти миллионов гривен. А вот одному ценному сотруднику СБУ жилье в этом комплексе досталось бесплатно.

      Олександр Аваков
      Александр Аваков

      В 2009 году Виктор Кононенко начинает заниматься защитой национальной безопасности в СБУ Черкасской области. После Майдана он пошел на повышение: стал заместителем начальника СБУ в Черкасской области. В начале 2017 года Кононенко перебрался в Киев, где сразу возглавил Департамент защиты национальной государственности в центральном офисе СБУ.

      Будучи переведенным в Киев, я стоял на очереди. У меня есть выслуга, которая это позволяет – никаких проблем с этим. Поверьте мне, купить квартиру в этом доме я бы никогда не смог,
      – отмечал Виктор Кононенко.

      Действительно, квартиру за официальную зарплату Кононенко не купишь. Но эта зарплата точно выше, чем средняя в Украине. В последней, доступной широкой общественности, декларации 2015 года Кононенко указал годовую зарплату в размере более 400 тысяч гривен. Это – за работу в СБУ в Черкассах. Сколько он получает в Киеве неизвестно, поскольку с 2016 года спецслужба все свои декларации засекретила.

      Віктор Кононенко
      Виктор Кононенко

      Кроме этого, семья Виктора обладает рядом квартир в Черкассах. Наибольшее количество записано на его тещу: в течение последних лет женщина, которая живет на одну лишь пенсию, стала обладательницей сразу трех квартир в центре Черкасс.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Расследования Коррупция Новости недвижимости Украины Новости Киева СБУ Наши деньги
      Источник: 24 канал
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