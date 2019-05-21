"Подавляем всем оружием, которое у нас есть": на Донбассе активизировались вражеские ДРГ

Пророссийские боевики ранили двоих украинских военных 20 и 21 мая в результате своих обстрелов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Украинские бойцы адекватно ответили на обстрелы. Таким образом был ликвидирован 1 боевик и еще 6 – ранены. Традиционно неспокойно на Горловском направлении. Там побывал военкор 24 канала.

Позиции

На Горловском направлении террористы стреляют каждый день и каждую ночь, используют едва ли не весь арсенал стрелкового оружия и минометов.

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По словам украинских военных, у боевиков довольно выгодная позиция.

"Сейчас наблюдаю за сепарскими позициями, которые размещены на терриконе. Достаточно выгодная позиция у них – они нас прекрасно видят. А мы стараемся не палиться", – прокомментировал военнослужащий ВСУ "Док".

Вблизи оккупированной Горловки расстояния между позициями украинской армии и террористов очень малы. Враг хоть и неплохо укреплен, но его видно. Хотя мертвые зоны все же есть, и не всегда можно сразу увидеть террористов.

Не сразу. Здесь такая местность – равнина, а дальше бруствер. Когда они из-за бруствера выходят на холм, тогда мы их видим. Ну, подавляем всем оружием, которое у нас есть,

– рассказал военнослужащий ВСУ "Сорок Седьмой".

Диверсанты и коварная тактика

В минуты затишья к украинским позициям отправляются ДРГ, – рассказывают военные. Воины ООС фиксируют по 2-3 группы диверсантов на неделю. Однако обстрелы здесь бывают чаще, чем работа ДРГ. Стреляют ежедневно и каждую ночь. Иногда используя довольно коварную тактику.

Военнослужащий ВСУ Олег: Во время обстрела стрелковым оружием (то есть это сильный шум боя) подбрасывают мины. То есть не слышно выхода... И могут поразить спокойно.

Журналист: То есть одним звуком маскируют другой?

Военнослужащий ВСУ Олег: Да!

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Воины ООС уверяют: каждую ДРГ они видят и сразу дают врагу достойный отпор, ни один обстрел не остается без ответа.