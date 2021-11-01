Протокол якобы фальсифицировали в пользу Игоря Терехова. Впоследствии на это отреагировали в Территориальной избирательной комиссии.
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Сколько голосов могли "прибавить"
В организации написали, что зафиксировали нарушения членов комиссии участка на проспекте Лиманском, 1. Там сначала предоставили наблюдателям протокол в котором голоса были посчитаны таким образом:
- Терехов – 246;
- Добкин – 190;
- Немичев – 27;
- Скорик – 21;
- Мустафаева – 16;
- Ярославский – 14;
- Плетнев – 15;
- Маринин – 4;
- Ряполов – 1;
- Величков – 1.
Однако уже во время заседания Основянской районной ТИК член комиссии объявил другие цифры, которые отличались. Там якобы добавили 70 голосов Терехову.
Зато у других кандидатов, в частности, Константина Немичева, Алины Мустафаевой, Дмитрия Маринина голосов почему-то стало меньше. Для подтверждения этого активисты добавили видео объявления результатов подсчета.
Объявление результатов выборов: смотрите видео
Что сказал председатель ТИК
Суспільне пишет, что это прокомментировал председатель Основянской ТИК Евгений Емец. Он отрицал фальсификацию. Мужчина предположил, что такое изменение цифр может быть связано с пересчетом голосов на одном из участков. Однако он также добавил, что перед комментированием должен ознакомиться с публикацией ОПОРЫ.
Кандидат уже требует перерасчета
Один из кандидатов в мэры Константин Немичев потребовал пересчета голосов. Политик заявил, что его штаб фиксирует "похищение голосов" сразу в нескольких районах, в частности Новобаварском.
Более двух тысяч голосов пропало. Очень странные подсчеты: по протоколам у нас одни цифры, а сегодня мы видим другие. И они не сходятся с протоколами,
– сказал Немичев.
Также он подчеркнул, что потребует честных выборов. И готов обращаться не только в избирательные комиссии, но и полицию.