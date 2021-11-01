"Подделали в пользу Терехова": ОПОРА заявила о фальсификации протокола на выборах в Харькове

Общественная организация ОПОРА заявила о том, что фальсифицировали один из протоколов подсчета голосов на выборах мэра Харькова. Речь идет об одном участке Основянского района.

Протокол якобы фальсифицировали в пользу Игоря Терехова. Впоследствии на это отреагировали в Территориальной избирательной комиссии.

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Сколько голосов могли "прибавить"

В организации написали, что зафиксировали нарушения членов комиссии участка на проспекте Лиманском, 1. Там сначала предоставили наблюдателям протокол в котором голоса были посчитаны таким образом:

Терехов – 246;

Добкин – 190;

Немичев – 27;

Скорик – 21;

Мустафаева – 16;

Ярославский – 14;

Плетнев – 15;

Маринин – 4;

Ряполов – 1;

Величков – 1.

Однако уже во время заседания Основянской районной ТИК член комиссии объявил другие цифры, которые отличались. Там якобы добавили 70 голосов Терехову.

Зато у других кандидатов, в частности, Константина Немичева, Алины Мустафаевой, Дмитрия Маринина голосов почему-то стало меньше. Для подтверждения этого активисты добавили видео объявления результатов подсчета.

Объявление результатов выборов: смотрите видео

Что сказал председатель ТИК

Суспільне пишет, что это прокомментировал председатель Основянской ТИК Евгений Емец. Он отрицал фальсификацию. Мужчина предположил, что такое изменение цифр может быть связано с пересчетом голосов на одном из участков. Однако он также добавил, что перед комментированием должен ознакомиться с публикацией ОПОРЫ.

Кандидат уже требует перерасчета

Один из кандидатов в мэры Константин Немичев потребовал пересчета голосов. Политик заявил, что его штаб фиксирует "похищение голосов" сразу в нескольких районах, в частности Новобаварском.

Более двух тысяч голосов пропало. Очень странные подсчеты: по протоколам у нас одни цифры, а сегодня мы видим другие. И они не сходятся с протоколами,

– сказал Немичев.

Также он подчеркнул, что потребует честных выборов. И готов обращаться не только в избирательные комиссии, но и полицию.