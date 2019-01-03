14:17
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, 2 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Поддельные решения Киевсовета: прокуратура требует вернуть 2 участка земли на окраине столицы

      18 Читати новину українською
      Прокуратура Киева
      Прокуратура Киева / Фото из открытых источников

      Киевская местная прокуратура №3 в судебном порядке требует истребовать в пользу территориальной общины города Киева два земельных участка стоимостью более 45 миллионов гривен.

      Об этом на своей Facebook-странице сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

      Читайте также: В Киеве прокурор отказался от огромной взятки

      По его словам, речь идет об участках в поселке Быковня площадью 1,6 и 0,2 гектара. Они перешли в частную собственность на основании поддельных решений Киевского городского совета.

      Учитывая то, что Киевский городской совет лишен возможности осуществления надлежащего контроля и рационального использования земельных участков в связи с их незаконным отчуждением, местная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями об истребовании вышеуказанных участков на пользу столичной общины,
      – отметил Лысенко.

      Он добавил, что по факту незаконного отчуждения имущества территориальной общины расследуется уголовное производство, процессуальное руководство в котором осуществляет местная прокуратура.

       

      Теги: Новости политики Киеврада Криминальные новости Прокуратура Киева Новости Киева
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество
      сегодня , 13:00 Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество
      Іван Яковина 123
      Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      сегодня , 12:00 Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      Павло Шехтман 2681
      Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      сегодня , 10:00 Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      Ірина Поліщук 336
      Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      сегодня , 08:40 Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      Олексій Чибісов 4830
      Луганск: жизнь на моей улице после войны
      2 января , 22:00 Луганск: жизнь на моей улице после войны
      Ольга Черненко 2360
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук