Поддельные решения Киевсовета: прокуратура требует вернуть 2 участка земли на окраине столицы

Киевская местная прокуратура №3 в судебном порядке требует истребовать в пользу территориальной общины города Киева два земельных участка стоимостью более 45 миллионов гривен.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

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По его словам, речь идет об участках в поселке Быковня площадью 1,6 и 0,2 гектара. Они перешли в частную собственность на основании поддельных решений Киевского городского совета.

Учитывая то, что Киевский городской совет лишен возможности осуществления надлежащего контроля и рационального использования земельных участков в связи с их незаконным отчуждением, местная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями об истребовании вышеуказанных участков на пользу столичной общины,

– отметил Лысенко.

Он добавил, что по факту незаконного отчуждения имущества территориальной общины расследуется уголовное производство, процессуальное руководство в котором осуществляет местная прокуратура.