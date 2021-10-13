В рамках расследования злоумышленникам вручили подозрение по статье 190 о мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

Важно СБУ разоблачила львовскую фирму, которая массово подделывала ПЦР-тесты: фото

По данным следствия, работники турагентства продавали отрицательные результаты ПЦР-тесты на COVID-19. Таким образом люди могли беспрепятственно пересечь границу, а также не сидеть обязательную 14-дневную самоизоляцию после въезда в Украину.

Как работали злоумышленники

Клиенты перечисляли деньги на карточку работников турагентства и отправляли фото заграничного паспорта. Документы направлялись в медицинскую лабораторию. Там выписывались фальсифицированные результаты ПЦР-тестов и вносилась недостоверная информация в медицинскую систему, из которой она попадала в приложение "Вдома".

По предварительным подсчетам, в месяц изготавливали около 600 поддельных медицинских документов. Во время обысков по адресу медицинской лаборатории, в офисе туристического агентства и по месту жительства фигурантов обнаружили:

фальсифицированные справки,

компьютерную технику,

черновые записи.

Сейчас решается вопрос о сообщении разоблаченным лицам о подозрении. Их обвиняют по статье 190 о мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает:

от 5 до 12 лет лишения свободы;

конфискация имущества.



На Харьковщине разоблачили турагентство и медлабораторию / Фото Генпрокуратура