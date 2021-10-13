Подделывали ПЦР для выездов за границу: на Харьковщине разоблачили турагентство и медлабораторию
Источник:Офис генпрокурора Украины
Работники Салтовской окружной прокуратуры Харькова разоблачили незаконную деятельность работников туристического агентства и медицинской лаборатории. Они предлагали своим клиентам приобрести отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 для быстрого и беспрепятственного пересечения границы.
В рамках расследования злоумышленникам вручили подозрение по статье 190 о мошенничестве, совершенном в крупных размерах.
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По данным следствия, работники турагентства продавали отрицательные результаты ПЦР-тесты на COVID-19. Таким образом люди могли беспрепятственно пересечь границу, а также не сидеть обязательную 14-дневную самоизоляцию после въезда в Украину.
Как работали злоумышленники
- Клиенты перечисляли деньги на карточку работников турагентства и отправляли фото заграничного паспорта.
- Документы направлялись в медицинскую лабораторию.
- Там выписывались фальсифицированные результаты ПЦР-тестов и вносилась недостоверная информация в медицинскую систему, из которой она попадала в приложение "Вдома".
По предварительным подсчетам, в месяц изготавливали около 600 поддельных медицинских документов. Во время обысков по адресу медицинской лаборатории, в офисе туристического агентства и по месту жительства фигурантов обнаружили:
- фальсифицированные справки,
- компьютерную технику,
- черновые записи.
Сейчас решается вопрос о сообщении разоблаченным лицам о подозрении. Их обвиняют по статье 190 о мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает:
- от 5 до 12 лет лишения свободы;
- конфискация имущества.
На Харьковщине разоблачили турагентство и медлабораторию / Фото Генпрокуратура