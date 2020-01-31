Поддерживает Россию в ПАСЕ: Ясько объяснила, почему Левочкину не исключат из делегации Украины

Депутат ОПЗЖ Юлию Левочкину нельзя исключить из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за квотного принципа. Заметим, нардепка имеет четкую пророссийскую позицию и единственная из украинцев голосовала в ПАСЕ за возвращение всех полномочий стране-агрессору.

Ситуацию с Левочкиной пояснила председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько на своей странице в фейсбук.

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"Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех фракций парламента. Это является обязательным принципом при формировании делегации и если это условие нарушается – полномочия делегации не утверждаются. Ни я, ни кто-то другой не вправе включать или исключать кого-то из делегации", – сказала Ясько.

По ее словам, в соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению, а делегация формируется из всех парламентских сил.

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Депутат также добавила, что партии сами определяют кандидата, который должен стать членом украинской делегации в ПАСЕ и представлять там эту политсилу.

Известно, какую политическую силу госпожа Левочкина представляет, и какую политику эта сила проводит. Я не буду давать оценку поступку госпожи Юлии, это дело ее партийных боссов и избирателей. Отмечу, что остальные 11 членов делегации, в том числе и я, проголосовали против всех решений по возврату России в ПАСЕ. Считаю именно такую ​​позицию политически, юридически и морально правильной,

– подытожила Ясько.

Что известно о Левочкиной и ее поддержке России в ПАСЕ?Юлия Левочкина – бывшая регионалка, сестра олигарха и экс-главы администрации Януковича Сергея Левочкина. Имеет антиукраинскую позицию и поддерживает политику России-агрессора. Она выступала против введения санкций в отношении Москвы и даже призвала противодействовать украинской власти, "которая пытается построить стену между Украиной и Россией".



В 2015 году стала первым заместителем главы украинской делегации в ПАСЕ, а сейчас просто ее член.



29 января 2020 года ПАСЕ в полном объеме вернула полномочия делегации России. Левочкина единственная из делегации Украины проголосовала за соответствующую резолюцию.

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