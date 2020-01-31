11:56
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, 30 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Поддерживает Россию в ПАСЕ: Ясько объяснила, почему Левочкину не исключат из делегации Украины

      197 Читати новину українською
      Ясько объяснила, почему Левочкину нельзя исключить из украинской делегации в ПАСЕ / Коллаж 24 канала

      Депутат ОПЗЖ Юлию Левочкину нельзя исключить из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за квотного принципа. Заметим, нардепка имеет четкую пророссийскую позицию и единственная из украинцев голосовала в ПАСЕ за возвращение всех полномочий стране-агрессору.

      Ситуацию с Левочкиной пояснила председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько на своей странице в фейсбук.

      Важно: Признали агрессора: ПАСЕ официально назвала Россию стороной минских договоренностей

      "Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех фракций парламента. Это является обязательным принципом при формировании делегации и если это условие нарушается – полномочия делегации не утверждаются. Ни я, ни кто-то другой не вправе включать или исключать кого-то из делегации", – сказала Ясько.

      По ее словам, в соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению, а делегация формируется из всех парламентских сил.

      Узнайте больше: Опять зона противостояния, – делегация Украины в ПАСЕ о ситуации с Россией

      Депутат также добавила, что партии сами определяют кандидата, который должен стать членом украинской делегации в ПАСЕ и представлять там эту политсилу.

      Известно, какую политическую силу госпожа Левочкина представляет, и какую политику эта сила проводит. Я не буду давать оценку поступку госпожи Юлии, это дело ее партийных боссов и избирателей. Отмечу, что остальные 11 членов делегации, в том числе и я, проголосовали против всех решений по возврату России в ПАСЕ. Считаю именно такую ​​позицию политически, юридически и морально правильной,
      – подытожила Ясько.

       

      Что известно о Левочкиной и ее поддержке России в ПАСЕ?Юлия Левочкина – бывшая регионалка, сестра олигарха и экс-главы администрации Януковича Сергея Левочкина. Имеет антиукраинскую позицию и поддерживает политику России-агрессора. Она выступала против введения санкций в отношении Москвы и даже призвала противодействовать украинской власти, "которая пытается построить стену между Украиной и Россией".

      В 2015 году стала первым заместителем главы украинской делегации в ПАСЕ, а сейчас просто ее член.

      29 января 2020 года ПАСЕ в полном объеме вернула полномочия делегации России. Левочкина единственная из делегации Украины проголосовала за соответствующую резолюцию.

      Украина вернулась к работе в ПАСЕ: основное

      • Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма. Кремль в ответ прекратил свое участие в организации и не платил соответствующие взносы. Украинская делегация пять лет делала все возможное, чтобы не допустить возвращение России в ПАСЕ.
      • Однако 25 июня 2019 года ПАСЕ вернула Россию к работе в организации без ограничений права голоса.
      • Украинская делегация сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации. Впоследствии от участия в осенней сессии ПАСЕ отказалась и новая делегация Украины, в которую вошли нардепы Верховной Рады 9 созыва.
      • Уже 16 января 2020 года парламент проголосовал за постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ. 27 января в Страсбурге открылась ее зимняя сессия, а члена украинской делегации Александра Мережко выбрали вице-президентом организации.
      • Во время зимней сессии ПАСЕ официально разрешила работать в российской делегации депутатов, которые голосовали за аннексию Крыма и находятся под международными санкциями.
      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      31654
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Слуга народа Елизавета Ясько Оппозиционная платформа – За жизнь ПАСЕ Российская пропаганда Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:16 Великобритания покидает ЕС: эпопея о Brexit в мемах
      Світлана Попова 218
      сегодня , 10:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 179
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      82
      сегодня , 08:40 Крим – Україна: чому ми повинні про це говорити постійно, намагатися звільнити та реінтегрувати
      Юлія Тищенко 93
      сегодня , 07:40 Учетную ставку снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев
      Юлія Поскробок 664
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук