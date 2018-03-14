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Поддерживаете ли вы переход на монеты вместо бумажных купюр?

1622 Читати новину українською
Монеты вместо бумажных купюр: за или против?
Монеты вместо бумажных купюр: за или против? / mind.ua

В Украине введут в обращение монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен вместо бумажных купюр. В то же время монеты 1, 2, 5 и 25 копеек выйдут из обращения. Как вы относитесь к таким нововведениям?

Новые монеты достоинством в 1 и 2 гривны появятся 27 апреля 2018 года, 5 и 10 гривен — в 2019-2020 годах. Бумажные купюры не будут изымать из обращения, но и не будут печатать новых. За несколько лет эти банкноты будут изымать как изношенные.

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В то же время с 1 июля 2018 года Нацбанк прекратит чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. С тех пор будут введены правила округления общей суммы покупки в чеке.

В Нацбанке такие нововведения объясняют несколькими причинами: государство сможет сэкономить кругленькую сумму с учетом срока службы монет (20 лет); металл непригодных монет можно переплавить; это поможет развить безналичные расчеты и приблизить Украину к европейской практике. В НБУ обещают что монеты будут легкими и небольшими.

А как вы относитесь к таким нововведениям? Лично вам это упростит или усложнит жизнь?

Теги: Новости Украины НБУ Деньги Опрос 24
Источник: 24 Канал
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