Поддерживают ли украинцы легализацию проституции: опрос

В начале октября новый глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что он поддерживает легализацию проституции в Украине. Поэтому мы решили спросить рядовых украинцев, что они думают по этому поводу.

Игорь Клименко еще даже месяца не проработал в ранге главы Нацполиции Украины. Свою должность он занимает с 25 сентября 2019 года. Впрочем, чиновник уже успел высказать свои мысли по поводу легализации легких наркотиков, игорного бизнеса и проституции в государстве.

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Насчет легализации легких наркотиков Игорь Клименко высказался категорически против, поскольку считает, "что общество пока к этому не готово". По поводу игорного бизнеса, чиновник заявил, что эта сфера "должна быть в руках государства, и оно этот бизнес должно четко контролировать". Если говорить о легализации проституции, то Игорь Клименко сказал: "Мы все равно от этой проблемы не избавимся".

Если на государственном уровне примут цивилизованное законодательное решение о легализации проституции – наверное, да,

– ответил Клименко на идею легализации проституции в Украине.

Игорь Клименко – новый глава Нацполиции: краткая биография – в материале 24 канала.

Поэтому мы решили спросить киевлян, как они относятся к идее легализовать проституцию в Украине, а также какие они видят преимущества и риски такой инициативы.

Опрос:

Анастасия, 21 год: "Когда-то оно все-таки должно было прийти в нашу страну. Это неотвратимо, так сказать. В районе, где это будет, будет происходить что-то нереальных масштабов".

Андрей, 24 года: "Негативно. Это мой моральный взгляд".

Алексей, 19 лет: "Хорошо. Эту проблему не побороть. Это древняя профессия, и она будет вечно. И если ее легализовать, с нее можно брать налоги. Это прибыльная сфера, и она принесет государству дополнительные средства".

Катя, 26 лет: "Спокойно. Мне кажется, тогда у них будет улучшенная медицина, и все это не будет по углам. В любом случае, это существует. И не признавать это, мне кажется, глупо".

Виктор, 71 год: "Нехорошо отношусь. Потому что оно ненужное. Вместо того, чтобы поднимать культуру, усиливать школы и институты, науку, технику – они занимаются абычим. Не должно быть этой проституции".

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Роман, 22 года: "Плохо отношусь. Считаю, людям нужно заниматься чем-то более интересным, чем этим. Возможно, нужны какие-то отдельные кварталы вывести под это дело, чтобы был больший контроль".

Наталья, 33 года: "Отрицательно. Поддерживать асоциальные вещи не хотелось бы. Будет рост спроса и этой индустрии".

Мария, 18 лет: "По моему мнению, это не очень подходит моральным качествам нашего общества. У нас большинство даже нехристианских религий относятся к этому весьма негативно. Поэтому я принимаю такую позицию".

Алена, 30 лет: "Я понимаю, что это давняя профессия, и ее никак не искоренить, но достоинство женщины должно быть выше этого. И женщины не должны зарабатывать этим себе на жизнь".

Сергей, 30 лет: "Думаю, что легализация приведет к поступлению средств в бюджет Украины. А запретить ее в любом случае невозможно, как и игорный бизнес".

По неофициальным данным, в Украине до полутысячи борделей и минимум 50 тысяч работников сексуальной сферы. Час работы стоит от 300 гривен до нескольких тысяч. Как вы думаете, работа этих людей должна быть легализована, или все же государство должно приложить все усилия, чтобы побороть проституцию?

Відео 24 каналу: відповіді киян на питання, чи підтримують вони легалізацію проституції