Заявление о поддержке Турцией территориальной целостности Украины в интервью росСМИ сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Россия угрожает Турции из-за поддержки Украины
Если говорить об украинских делах, то рекомендуем турецким коллегам проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России,
– заявил Лавров.
По его словам, Москва рассчитывает, что Турция "скорректирует свою политику", учтя эти "рекомендации".
В то же время Лавров подчеркнул, что разногласия не станут помехой политическому диалогу и развитию сотрудничества обеих стран.
Эрдоган не признает оккупацию Крыма: что известно
- 10 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле он подтвердил решение Анкары не признавать оккупацию Крыма.
- Турецкий лидер также выступил с поддержкой инициативы "Крымская платформа", которая призвана объединить земли Украины.