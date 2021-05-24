Заявление о поддержке Турцией территориальной целостности Украины в интервью росСМИ сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Россия угрожает Турции из-за поддержки Украины

Если говорить об украинских делах, то рекомендуем турецким коллегам проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России,

– заявил Лавров.

По его словам, Москва рассчитывает, что Турция "скорректирует свою политику", учтя эти "рекомендации".

В то же время Лавров подчеркнул, что разногласия не станут помехой политическому диалогу и развитию сотрудничества обеих стран.

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