Поддержка аграриев со стороны государства наполовину зависит от продажи земли

Финансирование аграрной отрасли Украины из государственного бюджета запланировано на уровне 8 миллиардов 480 миллионов гривен. И почти половину из этих денег составят поступления от продажи государственных сельхозземель – когда запустят соответствующий рынок.

Об этом на брифинге в Кабинете министров говорил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет Интерфакс-Украина.

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"У нас будет рынок земли, поэтому некоторые государственные земли приватизируют. Поступления от этого можно предоставить как господдержку. Сейчас в бюджете есть 4,4 миллиарда гривен (в поддержку аграрной отрасли – 24 канал). Один из вариантов найти еще 4 миллиарда – это процент от продажи госземель перевести на поддержку фермеров", – пояснил свою позицию министр.

Сколько денег и на что именно выделит правительство в аграрной сфере?

Речь идет о бюджете 2020 года.

► 3,9 миллиарда гривен – на удешевление кредитов аграриям для покупки земель сельхозназначения.

► 2,5 миллиарда – на господдержку отрасли животноводства, хранение и переработку сельхозпродукции.

► 780 миллионов – на финансовую поддержку производителей.

► 500 миллионов – на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

► 400 миллионов – на поддержку развития садоводства и ягодоводства.

► 250 миллионов – на финансовую поддержку развития фермерских хозяйств.

► 150 миллионов – на финансовую поддержку мероприятий в АПК.

Заметим, что заместитель Милованова Тарас Высоцкий указал, что ориентировочно в процессе запуска рынка земли поступления от продажи госземель к четвертому кварталу 2020 году могут составить 7 миллиардов гривен.

В общем, Министерство экономики поддерживает идею внести поправку в законопроект о госбюджете на 2020 год по объему поддержки АПК: речь идет об 1% ВВП или 8,4 миллиарда гривен. Это поддерживает и аграрный комитет Верховной Рады, соответствующее решение приняли еще 16 октября.