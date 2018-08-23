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Поддержка государственных банков опустошила карманы украинцев на 10 миллиардов долларов

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Поддержка государственных банков опустошила карманы украинцев на 10 миллиардов долларов
Поддержка государственных банков опустошила карманы украинцев на 10 миллиардов долларов / Фото из открытых источников

Не учитывая "Приватбанк", государство потратило на поддержку государственных, собственно, банков в течение последних десяти лет более десяти миллиардов долларов. Это – гигантская сумма, 10% ВВП и почти треть государственного бюджета Украины.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал Сергей Фурса.

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По его словам, трудно даже представить, сколько школ или больниц можно было бы построить за эти средства. И, конечно, "распилить" их – желающих достаточно. И закрыть эту дыру можно. В частности, с помощью реформы корпоративного управления. Создать независимые наблюдательные советы, чтобы потом в капитал того или иного банка входили международные институты, как ЕБРР, а это, в свою очередь, позволит повысить уровень прозрачности банков и минимизировать коррупционные риски.

Но этим процессам, по мнению Фурсы, существует серьезная помеха. В частности, речь идет об очередном этап борьбы за полномочия. Ведь, мол, почему это доля президента в комиссии должна быть меньше за другие доли? И не важно, что для кредиторов, работа комиссии в том или ином составе – не проблема, ведь и без того Кабмин есть, юридически, собственником этих банков.

Это не проблема для тех, кто озабочен качеством результата, а не возможностью принять участие в процессе. Именно поэтому закрыть дыру, из которой ежегодно утекают деньги налогоплательщиков, гораздо важнее,
– отметил Фурса.

Другой же аргумент, что, мол, закон о банковской деятельности "принят в спешке" – вообще, как считает эксперт, несерьезный. Ведь принимали этот закон далеко не с первого раза и вычитывали в нем каждое предложение и каждое слово. Поэтому если сейчас ветировать его – повторить весь этот путь может оказаться крайне проблематично.

Видео полного выпуска видеоблога Сергей Фурса "Финансовая грамотность" за 23 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Законодательство Банки Видеоблоги
Источник: 24 канал
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