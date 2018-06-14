"Поддержка российского мундиаля – это подыгрывание агрессору": в России стартует Чемпионат мира

Украина, Великобритания и часть депутатов Европарламента призвали кто игнорировать, а кто бойкотировать мундиаль, поскольку хозяин мирового первенства – страна агрессор.

В то же время, читателей сайта 24 канала опросили, будут ли они следить за матчами. Более 11 тысяч человек ответили – 36% будут смотреть поединки, которые, к слову, будет транслировать телеканал Интер.

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Трек официального гимна чемпионата мира по футболу в России записал, в том числе американский актер Уилл Смит, а на церемонию открытия обещал приехать идол британской поп-музыки Робби Уильямс.



Украинские волонтеры "ИнформНапалма" распространили видео, которое напоминает, что поддержка российского мундиаля – это подыгрывание агрессору. За несколько дней это видео вошло в топ-тройку ютубних роликов о чемпионате. Красноречивые кадры на основе иллюстраций украинского художника Андрея Ермоленко.

Включились в кампанию по освобождению наших пленников, и она так потихоньку вывела на чемпионат мира. Указания на то, на что закрывает Европа и весь цивилизованный мир глаза,

– заявил художник Андрей Ермоленко.

В Европарламенте призвали игнорировать чемпионат мира по футболу. 46 депутатов подписали письмо всем правительствам стран ЕС и призвали не посещать мундиаль.



Тем не менее, некоторые лидеры Европы, такие как Ангела Меркель, не исключает возможности поехать на футбол, мол, обсудит заодно и рабочие вопросы. Но больше это беспокоит цифра украинцев, которые приобрели билеты. По данным ФИФА их около 6-ти тысяч.



Украинские болельщики на Евро-2012

Нам удалось разыскать несколько таких футбольных болельщиков, однако рассказывать они категорически отказались. Кроме официальных продаж на сайте ФИФА, некоторые из болельщиков едут в Россию без билета, чтобы приобрести на месте. Многие покупают у интернет-перекупщиков. Поэтому журналисты 24 канала представились заинтересованными фанатами и расспросили, какую цену готовы платить украинцы за футбол.

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Фан-ИД – это некое новшество перед российским мундиалем, где содержится вся ваша частная и личная информация. Согласно справке на сайте, ее можно использовать даже в качестве визы.



В то же время, такой сгусток личных данных в одном сервере – настоящая находка для ФСБ. Поэтому украинцев, которые все-таки запланировали поездку правозащитники предостерегают быть осторожными. Эта неполитическое событие может закончиться заключением.

Вы оказываетесь с официально купленным билетом, может даже с официально зарезервированным отелем на территории РФ, где официальность зависит только от политического желания самой России. А последние 4 года показывают, что ее желания могут ну очень не совпадать с нормами прав и свобод человека,

– рассказала заместитель правления Центра Гражданских свобод Александра Романцова.

И рассмотрение вашего освобождения будет всего лишь следующим в очереди после уже имеющихся 70 дел украинских политзаключенных.



Правозащитники советуют периодически созваниваться со своими родными и сообщать о любых перемещениях. А еще обязательно иметь при себе номера украинских консульств в России. Их накануне мундиаля опубликовали на сайте МИД.