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      Подъем на Эверест станет еще сложнее: власти Непала ужесточила правила восхождения на вершину

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      Эверест
      Эверест / Фото из открытых источников

      Сакцкомисия в правительстве Непала решила ужесточить правила выдачи разрешений на восхождение на гору Эверест и другие вершины Гималаев. Новые правила решили ввести после неудачного альпинистского сезона.

      Издание Associated Press сообщает, что альпинистов, в частности, обяжут пройти подготовку по высокогорногму восхождению и доказать физическую выносливость. Правительственная комиссия предлагает значительно повысить плату за разрешение на восхождение.

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      В соответствующем отчете комиссии говорится, что перед восхождением на горы выше 8000 метров, альпинисты сначала должны преодолеть хотя бы на одну непальскую верхушку высотой до 6500 метров. Желающие покорить самую высокую гору мира, также должны предоставить справку о состоянии здоровья и физическую подготовленность.

      Комиссия также предложила обязать альпинистов готовых подняться на Эверест, пользоваться услугами гидов и сертифицированных компаний, которые водят группы на Эверест в течение не менее трех лет.

      Об оплате за восхождение на самую высокую вершину мира, то теперь это обойдется в 35 000 долларов. Подъем на другие вершины, высота которых выше 8000 метров, будет стоить 20 000 долларов.

      Указывается, что новые правила вступят в силу в ближайшее время.

      Кстати, в течение весеннего сезо 2019 года, во время восхождения на Эверест погибли или пропали без вести 11 альпинистов.

      Что известно о Эверест?Это – самая высокая точка планеты, другое ее название – Джомолунгма. Гора расположена в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота достигает 8848 метров над уровнем моря.

      blog_ava
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      Теги: Путешествия
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